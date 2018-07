Algunos niños inmigrantes no reconocen a sus padres

Fotos DRAMA. Los niños, al ser pequeños, están confundidos luego de varios meses de estar alejados de su familia.

12/07/2018 -

TEXAS, Estados Unidos. Las primeras reunificaciones de familias inmigrantes separadas tras cruzar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos dejaron escenas dolorosas: algunos de los niños menores de cinco años devueltos a sus padres no los reconocían tras varios meses separados.

The New York Times relató la reunión de dos madres con sus hijos de tres años en Phoenix, Arizona. "Mi alegría se tornó temporalmente en tristeza", dijo al rotativo Mirce Alba López, quien volvió a ver a su hijo Ederson, de tres. El pequeño no sabía quién era ella.

"Quiero a Miss, quiero a Miss", gritó por su parte Darly a su madre, Milka Pablo, pidiendo volver con la mujer que la había cuidado en el albergue en el que estuvo desde la separación.

La administración Trump comenzó el martes a reunir por orden judicial a los niños menores de cinco años a los que había separado de sus padres.

Son 102 de los alrededor de 3.000 menores arrebatados de sus padres después de que éstos fueran detenidos, perseguidos penalmente por entrar ilegalmente en el país, pero sólo fueron devueltos 38.

La justicia prohíbe detener a los niños con padres inmigrantes a largo plazo.