El Gobierno dispuso no incluir conceptos que sean "no remunerativos"

12/07/2018 -

Desde este mes, los acuerdos salariales del sector privado no podrán incluir ningún tipode pagos de carácter no remunerativo, un mecanismo muy habitual en la ronda de paritarias al punto que el año pasado involucró a casi la mitad de los convenios firmados entre gremios y empresas.

Así lo resolvió el Gobierno a través del decreto 633/18 publicado en el Boletín Oficial, que estableció que el Ministerio de Trabajo no podrá continuar homologando ni registrando en el marco del procedimiento de negociación colectiva aquellos acuerdos que contengas sumas o conceptos de naturaleza salarial no remunerativa, es decir sobre los cuales no se efectúan aportes y contribuciones a la seguridad social.

La medida no alcanza a los convenios que involucran los salarios del sector público, ya que no requieren de homologación de la cartera laboral y no se rigen por los procedimientos de las leyes 14.250 y 23.546.