"Game of Thrones" busca más coronas

12/07/2018 -

Tras ausentarse de la ceremonia de 2017 por el retraso de su séptima temporada, "Game of Thrones", la serie más premiada en la historia de los Emmy, aspira este año a recuperar su corona en los reconocimientos más importantes de la pequeña pantalla.

La Academia de la Televisión anunciará hoy los candidatos para la 70ª edición de los Emmy, cuya gala de entrega se celebrará el próximo 17 de septiembre en el Teatro Microsoft de la ciudad californiana.

Después de ganar en 2015 y 2016 el premio a la mejor serie dramática y de convertirse con 38 estatuillas en total en la más galardonada en este tipo de reconocimientos, "Game of Thrones" no participó el año pasado en la gala ya que, por motivos de producción, el estreno de su séptima temporada se retrasó hasta verano, lo que impidió que pudiera inscribirse en estos premios.

El vacío que dejó en 2017 la que es, probablemente, la producción televisiva más ambiciosa de la historia fue aprovechado por "The Handmaid’s Tale", que se llevó el Emmy a la mejor serie dramática, y por "Westworld", que con 22 candidaturas fue la más nominada el año pasado.

Pero los dragones, las batallas y la fantasía épica no iban a quedarse de lado por mucho tiempo, así que "Game of Thrones" figura ahora como la gran favorita para las nominaciones de los Emmy.

La superproducción de HBO cuenta con muchas papeletas para situarse entre las aspirantes a mejor serie dramática junto a otras posibles candidatas como "The Handmaid’s Tale", "Westworld", "The Crown", "The Americans" o "Stranger Things".

En la categoría de mejor comedia, después de tres años de dominio de "Veep", la ausencia en esta edición de la serie protagonizada por Julia Louis-Dreyfus da esperanzas a potenciales nominadas como "Atlanta", "GLOW", "Barry", "Silicon Valley" o "The Marvelous Mrs. Maisel".