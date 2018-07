Nueva temporada de "NCIS: New Orleans"

12/07/2018 -

El miércoles 25 de julio la cuarta temporada de "NCIS: New Orleans" llegará a la pantalla de A&E.

Allí, el agente Dwayne Pride (Scott Bakula) y su equipo deberán enfrentar una serie de desafortunados eventos para poder continuar de manera firme en la lucha contra el crimen y los delitos en la ciudad de Nueva Orleans.

Suspendido por tiempo indefinido, Pride no podrá llevar a cabo sus tareas como agente oficial de la ley y eso le dará paso a su compañero LaSalle, interpretado por Lucas Black, quien cuenta con una oportunidad de brillar, tomando las riendas como líder del equipo.

LaSalle no solo deberá afrontar los nuevos desafíos que le conllevan su nueva posición como cabeza de equipo en su profesión sino que además, deberá lidiar con algunos asuntos personales. Esos temas involucran a Sonja Percy, agente interpretada por Shalita Grant, y los sentimientos mutuos que ambos comparten, que superan los de la amistad.

El equipo de NCIS: New Orleans está conformado por Pride, alias "King", siempre impulsado por la necesidad de hacer lo correcto, quien trabaja junto a su colega y amigo el agente Christopher La Salle; la agente especial Tammy Gregorio (Vanessa Ferlito), una ex agente del FBI; la ex agente de la ATF Sonja Percy; y el agente forense Sebastián Lund (Rob Kerkovich).