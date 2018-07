Los Manseros revalidaron su amor por el folclore en los acústicos de Radio Panorama

12/07/2018 -

Onofre "Negro" Paz desborda de felicidad. Su rápida recuperación, luego de ser sometido a una intervención quirúrgica a raíz de una afección intestinal; la consolidación como cantantes de sus hijos Martín y Florencia y la confirmación de que Los Manseros Santiagueños sigue siendo pasión de multitudes, hacen que el músico disfrute de este momento de prosperidad personal y artística. Y esto quedó demostrado ayer cuando, junto con Alfredo "Alito" Toledo y Hugo Reynoso, actuó en los acústicos con los que Radio Panorama celebra el nuevo aniversario de la "Madre de Ciudades".

Hizo bromas con Rogelio Jorge Llapur, director de Radio Panorama, como también con Walter Díaz y sus propios compañeros del conjunto. Y cuando Walter le contó que para la función de hoy, a las 22, en el teatro 25 de Mayo, estaban agotadas, con tono pícaro se dirigió a "Alito" y le dijo: "Has visto, yo te he dicho que íbamos a llenar",

Después estuvo el papá orgulloso que invitó a su hija Florencia, presente en los estudios de la 100.1, a cantar juntos. La felicidad fue total para un hombre que, con 55 años de carrera con Los Manseros, ha brindado bellas creaciones que enaltecen al canto nativo.

Después del extraordinario concierto brindado en vivo en Radio Panorama, Onofre habló con EL LIBERAL.

¿Cómo explica el fenómeno de Los Manseros Santiagueños?

"Son 55 años que nosotros andamos en este camino. Uno sale con una guitarra y no sabe hasta dónde va a llegar. Hemos recogido muchas satisfacciones. Hemos sembrado mucho. Tenemos más de 500 grabaciones. ¿Quién no tiene un disco de Los Manseros? Hasta en los ranchitos más humildes hay un disco de Los Manseros, desde los LP hasta ahora. A pesar de los altibajos que pueden ocurrir en un conjunto, lo que vale es el nombre del conjunto y yo soy el del estilo. Gracias a Dios yo no tengo miedo en ese sentido. A la gente le gusta bailar con Los Manseros. A mí, en realidad, no me guste que baile porque vos cuando estás cantando ya la gente te deja de ver y empieza a mirar a los bailarines".

¿Qué significa poder cantar con sus hijos Florencia y Martín que han seguido su mismo camino?

"A ellos ya les ha gustado desde chicos. Florencia, cuando tenía 4 o 5 años, ya cantaba. En lugar de saludar a la gente salía corriendo para atrás del escenario. Pobrecita, parece que tenía miedo. Ahora, ya no porque recorre todo el escenario. Estoy muy contento. Yo pienso que todo padre y toda madre se sienten felices (de que sus hijos canten). Reynoso (por Guillermo "Fatiga") tiene a sus hijos músicos (Hugo, uno de ellos, es hoy integrante de Los Manseros. Ingresó tras la muerte de su padre) y él se ponía contento. Lo mismo "Alito" que tiene a su hijo (Marcelo Toledo) que anda cantando. Y lo mismo sucede con Florencia Paz y Martín Paz (hijos de Onofre). Es un aporte para la música y si a ellos le gusta, qué le vamos a hacer".