Dani Pedrosa anunció su retiro del MotoGP

Hoy 14:19 -

La de Alemania de este fin de semana será la primera de las últimas once carreras de Dani Pedrosa en MotoGP. Así lo decidió el piloto español a sus 32 años en una rueda de prensa en el circuito de Sachsenring.

A diferencia de ocasiones anteriores, Honda decidió hace poco más de un mes no renovarle y aunque el tricampeón tenía opciones para cambiar de aires, ninguna de ellos llegó a buen puerto.

Tras defender desde 2006 los colores del Repsol Honda, equipo al que llegará en su lugar Lorenzo como nuevo compañero de Marc Márquez, el catalán negoció durante las últimas semanas la posibilidad de subirse a una de las dos Yamaha satélites que pondrá en pista el próximo año un nuevo equipo malayo, el SIC con las plazas del Ángel Nieto Team de Aspar, que continuará ligado al proyecto como asesor deportivo.

Estas han sido las razones que esgrimió Pedrosa para la decisión tomada y que comunicó en una emotiva comparecencia ante los periodistas, a la que no faltaron sus padres y su hermano: "El año que viene no estaré en el campeonato. No estaré en MotoGP. Es una decisión muy dura de tomar porque este es el deporte que amo, pero a pesar de las oportunidades que he tenido para seguir siento que no vivo la competición".