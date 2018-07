Turista graba la pelea a muerte entre una cobra y un lagarto

Hoy 15:23 -

Durante su visita al Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, una turista filmó el ataque de una cobra a un varano. El video fue publicado en el canal Kruger Sightings, en YouTube.



Helen Young, la turista en cuestión, narra que vio la escalofriante escena desde lejos, y que en los primeros segundos no se dio cuenta de que dos grandes reptiles estaban peleando frente a ella.



"Me acerqué lentamente y me sorprendí al encontrar una cobra masiva [cobra hocicuda o Naja annulifera] tratando de matar a un lagarto", escribió la turista, que estaba viajando junto con su esposo.



La serpiente clavó sus colmillos en el cuello del lagarto, que continuó caminando por el asfalto, arrastrando consigo a la enorme cobra. Poco a poco, ambos reptiles se acercaron al auto de la pareja.



"Con el paso del tiempo noté que el lagarto estaba cayendo. Tenía heridas claras en el cuello y estaba cubierto de veneno".



"A pesar de esto, increíblemente, pudo escapar de las fauces de la serpiente un par de veces y logró salir rápidamente. Desafortunadamente para él, la serpiente lo mordió de nuevo, esta vez en la cara. Esto continuó por un tiempo y el lagarto finalmente dejó de moverse".