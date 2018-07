Insólito: Luego de su muerte fue embalsamado jugando videojuegos

Notas Relacionadas

Un joven que falleció a los 18 años fue embalsamado de una forma bastante particular: jugando videojuegos. El insólito hecho sucedió en Londres.



Según consigna The Sun, se trataba de Renard Matthews, quien fue asesinado tras ser baleado en un intento de robo a su casa.



La familia de Matthews decidió homenajearlo de esta forma bastante particular, embalsamándolo tal como si estuviera jugando videojuegos, vestido con la ropa que más le gustaba en vida y además, acompañado de sus snacks favoritos.



El cuerpo estuvo en exhibición en la ciudad británica de Nueva Orleans, donde embalsamar a los muertos y exhibirlos es una tradición.