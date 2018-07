Entrega de viviendas sociales en Clodomira

Fotos Las autoridades dejaron habilitadas un total de 42 viviendas sociales.

El Gobierno de la Provincia dejó habilitadas 42 viviendas sociales en la ciudad de Clodomira, departamento Banda, con la presencia del subsecretario de Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la comunidad, Arq. Ernesto Fernández y el intendente de la ciudad de Clodomira, José Herrera.

El total de las 42 viviendas fueron construidas por la intendencia de Clodomira a cargo de José Herrera, y por las ONGs: Asociación Vecinos del Barrio Fátima, presidenta Norma de Jesús Loto; Asociación Vecinos del Barrio Mendilarzi, presidente Manuel Sosa; Asociación Barrio Ricardo Rojas “Ave Fénix”, presidenta Lidia Acosta; Asociación Mujeres Comprometidas, presidenta Máxima Gómez; Asociación de Fomento “Marchemos Juntos por Clodomira”, presidenta Susana del Valle Escobar; Organización Ministerio Plenitud de Vida en Cristo, presidente Alfredo Ramallo; Asociación Hoyon para Todos, presidenta Patricia Anriquez; Asociación La Soler, presidenta Jaqueline Morales; Cooperativa de Trabajo Clodomira Trabaja Limitada, presidente Cristian Orellana; Asociación Vecinal 21 de Mayo, presidenta Liliana Bustos; Centro de jubilados y pensionados Manuel Belgrano, presidenta Antonia Griselda; Asociación Amigos Clodomirenses, presidenta Marta Lazarte; Asociación Poder Juvenil, presidente Hugo Nieto; y Asociación 12 de Diciembre, presidente Oscar Rodríguez.

Durante las entregas, el subsecretario de Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, Arq. Ernesto Fernández señaló: “Con este programa tenemos que llegar a todos lados, a quienes más lo necesitan. Vengo en representación del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, que conduce el ministro Dr. Ángel Niccolai. Este programa está trabajando con una fuerte visión social y busca mejorar la calidad de vida y eliminar de esta manera las viviendas ranchos y generar una fuente de trabajo. Es una acción totalmente integral. Uno siempre se proyecta desde la casa, y una casa que le da oportunidad a la gente desde sus inicios es lo que nos llena de mucho orgullo”.

Por su parte, el intendente de la ciudad de Clodomira, José Herrera dijo: “Estas viviendas son el sueño cumplido de los más necesitados y aquellas personas humildes, que por su arduo trabajo no pueden acceder a ella. Hubo una mujer con corazón, con visión de atender a esas necesidades me refiero a la actual diputada nacional, Dra. Claudia de Zamora, ex gobernadora que inicio este programa, para que todas las personas en el interior de la provincia tengan igualdad de oportunidades”.