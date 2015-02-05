CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Julio de 2018

A LAS 21.45 TODO POR MI HIJA

13/07/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.45 TODO POR MI HIJA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 TODO POR MI HIJA

(CONTINUACIÓN)

23.15 RIZHOMA HOTEL

00.00 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

13.00 CINE CLÁSICO

14.45 COCINEROS ARGENTINOS

17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 CONTRAPUNTO

15.30 EN VIAJE

16.00 FANÁTICAS

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

 

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.22 LOS GOONIES

08.38 HOP. REBELDE SIN PASCUA

10.27 LA MASCOTA DEL PRESIDENTE

12.20 MI VILLANO FAVORITO

14.07 JUGANDO POR AMOR

16.03 SECRETARIAT

18.24 MI VILLANO FAVORITO

20.12 HOP. REBELDE SIN PASCUA

22.00 ACADEMIA DE VAMPIROS

23.53 ASESINO NINJA

TCM

08.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

08.40 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.28 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.13 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

11.03 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.53 MUY PARECIDO AL AMOR

13.50 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS

15.31 ERIN BROCKOVICH, UNA MUJER AUDAZ

17.53 MUERTOS DE MIEDO

19.58 ALGUIEN SABE DEMASIADO

22.00 ARMA MORTAL 2

TNT

06.37 EL CADÁVER DE LA NOVIA

07.58 UNA PAREJA EXPLOSIVA

09.44 CHAPPIE

11.50 MATILDA

13.32 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

16.18 KARATE KID

18.57 2012

22.00 300

00.12 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR

SPACE

06.00 22 MINUTOS

07.25 OLAS SALVAJES

09.26 MAR NEGRO

11.42 ALERTA EN LO PROFUNDO

13.51 TEMBLORES 5. CAMINO DE SANGRE

15.48 TWISTER

18.03 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI

20.20 ULTRAVIOLETA

22.00 ANNABELLE

23.57 EL ORIGEN DEL TERROR EN AMITYVILLE

CINECANAL

11.20 EL PROFESOR CHIFLADO 2

13.10 HALCÓN

14.52 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS

16.42 LA INCREÍBLE VIDA DE WALTER MITTY

18.42 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS

20.30 LA ERA DE HIELO

22.00 ALVIN Y LAS ARDILLAS. FIESTA SOBRE

RUEDAS

23.37 LA RED SOCIAL

SONY

09.15 BLACK-ISH

09.45 SHARK TANK COLOMBIA

13.25 NEGOCIANDO CON TIBURONES

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 SHARK TANK COLOMBIA

22.00 TOP CHEF


A DÓNDE IR

ESCUSA

(MONTE KENT-ENTRE

CALLE 16 Y 17- BARRIO

ALMIRANTE BROWN)

+VIERNES 13, A PARTIR DE LAS

22. ACTUARÁ DÚO PAICUNA E

INVITADOS: “ELLAS CANTAN”,

VÍCTOR NAVARRO, “REFLEJOS DEL

SALITRAL”, RODRI SALVATIERRA Y

MARCELO MITRE. CON ENTRADA

LIBRE.

CASA

ARGAÑARAZ ALCORTA

(LIBERTAD 175)

LOS DOMINGOS 15, 22 Y 29 DE

JULIO SE REALIZARÁ TEATRO

PARA CHICOS CON “SOMBRAS Y

TRAPOS”, “CHARO CHARITO” Y “LA

MUECA”. SIEMPRE A LAS 17.

COMPLEJO

JUAN FELIPE IBARRA

(AVDA. BELGRANO (S) 600)

+JUEVES 19, A LAS 19.30, SE

PRESENTARÁN DÚO OBLIVION Y

LA DESCARGA LATINA, CON PABLO

MEMA, COSACO PAZ VENTURINI,

PABLO ERNESTO JR., LUCÍA

BREPPE Y NELSON MORENO.

CLUB JUVENTUD

(RIVADAVIA Y PERÚ)

+SÁBADO 21, A LAS 21, “LA NOCHE

LLAMA AL ENCUENTRO”, CON

LA PRESENTACIÓN DE RIENDAS

LIBRES (MARTINA, PETECO Y HOMERO),

JUAN SAAVEDRA, ROXANA

CARABAJAL, PABLO CARABAJAL,

RESIDENTES, LA BRASITA DE MI

CHALA, DÚO TURAYQUI Y DJ SELVA


CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

13/07 15:10 (Cast) 17:40 (Cast)

HOTEL TRANSILVANIA 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP) 13/07 15:30 (Cast)

17:50 (Cast) 20:00 (Cast)

HOTEL TRANSILVANIA 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP) 13/07 14:20 (Cast)

16:30 (Cast) 18:40 (Cast) 20:50 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

13/07 - 14/07 22:10 (Cast) 00:50 (Cast)

LOS BAÑEROS 5 (2D):

COMEDIA (ATP)

13/07 14:40 (Cast) 16:30 (Cast)

ANT MAN, THE WASP (2D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 18/07 - 18:20 (Cast)

ANT MAN, THE WASP (3D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 18/07 - 20:10 (Subt)

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

HOY AL 18/07 - 18:00 (Cast)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

13/07 15:30 (Cast)

RASCACIELOS (2D):

DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

13/07 - 14/07 22:50 (Cast) 01:00 (Subt)

RASCACIELOS (3D):

DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS) 13/07 -

14/07 - 22:30 (Cast) 00:40 (Cast)

RE LOCA (2D):

COMEDIA (16 años) 13/07 - 14/07 -

20:40 (Cast) 22:40 (Cast) 00:40 (Cast)

12 HORAS PARA SOBREVIVIR

(2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

13/07 - 20:30 (Cast) 22:30 (Cast)

00:30 (Cast)

ENTRADAS: Sala 2D: menor $160,

general $180; y Sala 3D: menor $180;

y general $200


HÍPER LIBERTAD

HOTEL TRANSILVANIA ATP

ESTRENO CASTELLANO 2D 15:30 - (a

partir del sábado)

CASTELLANO 2D 17:40- 22:10

CASTELLANO 3D 19:50-

RASCACIELOS RESCATE EN

LAS ALTURAS 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30

12 HORAS PARA SOBREVIVIR

APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:00

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 15:00 (a partir del

sábado)

CASTELLANO 2D 17:30- 20:00

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 15:15 - (a partir del

sábado)

CASTELLANO 2D 17:50- 20:25

ENTRADAS: 2D General, $150

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$90 todos los días; 3D General, $160.

 
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