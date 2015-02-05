CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Julio de 2018
A LAS 21.45 TODO POR MI HIJA
Por El Liberal
13/07/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.45 TODO POR MI HIJA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 TODO POR MI HIJA
(CONTINUACIÓN)
23.15 RIZHOMA HOTEL
00.00 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
13.00 CINE CLÁSICO
14.45 COCINEROS ARGENTINOS
17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 CONTRAPUNTO
15.30 EN VIAJE
16.00 FANÁTICAS
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.22 LOS GOONIES
08.38 HOP. REBELDE SIN PASCUA
10.27 LA MASCOTA DEL PRESIDENTE
12.20 MI VILLANO FAVORITO
14.07 JUGANDO POR AMOR
16.03 SECRETARIAT
18.24 MI VILLANO FAVORITO
20.12 HOP. REBELDE SIN PASCUA
22.00 ACADEMIA DE VAMPIROS
23.53 ASESINO NINJA
TCM
08.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
08.40 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
09.28 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.13 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
11.03 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.53 MUY PARECIDO AL AMOR
13.50 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS
15.31 ERIN BROCKOVICH, UNA MUJER AUDAZ
17.53 MUERTOS DE MIEDO
19.58 ALGUIEN SABE DEMASIADO
22.00 ARMA MORTAL 2
TNT
06.37 EL CADÁVER DE LA NOVIA
07.58 UNA PAREJA EXPLOSIVA
09.44 CHAPPIE
11.50 MATILDA
13.32 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
16.18 KARATE KID
18.57 2012
22.00 300
00.12 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR
SPACE
06.00 22 MINUTOS
07.25 OLAS SALVAJES
09.26 MAR NEGRO
11.42 ALERTA EN LO PROFUNDO
13.51 TEMBLORES 5. CAMINO DE SANGRE
15.48 TWISTER
18.03 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI
20.20 ULTRAVIOLETA
22.00 ANNABELLE
23.57 EL ORIGEN DEL TERROR EN AMITYVILLE
CINECANAL
11.20 EL PROFESOR CHIFLADO 2
13.10 HALCÓN
14.52 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS
16.42 LA INCREÍBLE VIDA DE WALTER MITTY
18.42 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS
20.30 LA ERA DE HIELO
22.00 ALVIN Y LAS ARDILLAS. FIESTA SOBRE
RUEDAS
23.37 LA RED SOCIAL
SONY
09.15 BLACK-ISH
09.45 SHARK TANK COLOMBIA
13.25 NEGOCIANDO CON TIBURONES
15.15 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 SHARK TANK COLOMBIA
22.00 TOP CHEF
A DÓNDE IR
ESCUSA
(MONTE KENT-ENTRE
CALLE 16 Y 17- BARRIO
ALMIRANTE BROWN)
+VIERNES 13, A PARTIR DE LAS
22. ACTUARÁ DÚO PAICUNA E
INVITADOS: “ELLAS CANTAN”,
VÍCTOR NAVARRO, “REFLEJOS DEL
SALITRAL”, RODRI SALVATIERRA Y
MARCELO MITRE. CON ENTRADA
LIBRE.
CASA
ARGAÑARAZ ALCORTA
(LIBERTAD 175)
LOS DOMINGOS 15, 22 Y 29 DE
JULIO SE REALIZARÁ TEATRO
PARA CHICOS CON “SOMBRAS Y
TRAPOS”, “CHARO CHARITO” Y “LA
MUECA”. SIEMPRE A LAS 17.
COMPLEJO
JUAN FELIPE IBARRA
(AVDA. BELGRANO (S) 600)
+JUEVES 19, A LAS 19.30, SE
PRESENTARÁN DÚO OBLIVION Y
LA DESCARGA LATINA, CON PABLO
MEMA, COSACO PAZ VENTURINI,
PABLO ERNESTO JR., LUCÍA
BREPPE Y NELSON MORENO.
CLUB JUVENTUD
(RIVADAVIA Y PERÚ)
+SÁBADO 21, A LAS 21, “LA NOCHE
LLAMA AL ENCUENTRO”, CON
LA PRESENTACIÓN DE RIENDAS
LIBRES (MARTINA, PETECO Y HOMERO),
JUAN SAAVEDRA, ROXANA
CARABAJAL, PABLO CARABAJAL,
RESIDENTES, LA BRASITA DE MI
CHALA, DÚO TURAYQUI Y DJ SELVA
CINES
SUNSTAR
LOS INCREÍBLES 2 (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
13/07 15:10 (Cast) 17:40 (Cast)
HOTEL TRANSILVANIA 3 (3D)
ANIMACIÓN (ATP) 13/07 15:30 (Cast)
17:50 (Cast) 20:00 (Cast)
HOTEL TRANSILVANIA 3 (2D)
ANIMACIÓN (ATP) 13/07 14:20 (Cast)
16:30 (Cast) 18:40 (Cast) 20:50 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO (3D)
AVENTURA, (13 años)
13/07 - 14/07 22:10 (Cast) 00:50 (Cast)
LOS BAÑEROS 5 (2D):
COMEDIA (ATP)
13/07 14:40 (Cast) 16:30 (Cast)
ANT MAN, THE WASP (2D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 18/07 - 18:20 (Cast)
ANT MAN, THE WASP (3D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 18/07 - 20:10 (Subt)
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
HOY AL 18/07 - 18:00 (Cast)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
13/07 15:30 (Cast)
RASCACIELOS (2D):
DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
13/07 - 14/07 22:50 (Cast) 01:00 (Subt)
RASCACIELOS (3D):
DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS) 13/07 -
14/07 - 22:30 (Cast) 00:40 (Cast)
RE LOCA (2D):
COMEDIA (16 años) 13/07 - 14/07 -
20:40 (Cast) 22:40 (Cast) 00:40 (Cast)
12 HORAS PARA SOBREVIVIR
(2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
13/07 - 20:30 (Cast) 22:30 (Cast)
00:30 (Cast)
ENTRADAS: Sala 2D: menor $160,
general $180; y Sala 3D: menor $180;
y general $200
HÍPER LIBERTAD
HOTEL TRANSILVANIA ATP
ESTRENO CASTELLANO 2D 15:30 - (a
partir del sábado)
CASTELLANO 2D 17:40- 22:10
CASTELLANO 3D 19:50-
RASCACIELOS RESCATE EN
LAS ALTURAS 2D APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30
12 HORAS PARA SOBREVIVIR
APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 23:00
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 15:00 (a partir del
sábado)
CASTELLANO 2D 17:30- 20:00
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 15:15 - (a partir del
sábado)
CASTELLANO 2D 17:50- 20:25
ENTRADAS: 2D General, $150
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$90 todos los días; 3D General, $160.