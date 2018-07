El capítulo veinte promete para mañana una cartelera atractiva

13/07/2018 - La Liga Santiagueña de Fútbol de Veteranos programó para mañana la vigésimo fecha de su Torneo Apertura. Los encuentros se disputarán a partir de las 15, con 30 minutos de tolerancia, salvo en cancha de Gremio Judicial, donde el mismo comenzará a las 16 y con idéntica tolerancia. La programación completa es la que se detalla a continuación: En Estrella Roja Nº 1: Cristian FC vs. Cuarto Pasaje (C50) y Cristian FC vs. Los Fugitivos (C40). En Dos de Abril: Dos de Abril vs. Santa Rita (C50) y Dos de Abril vs. Unión (C40). En Pablo VI: Pablo VI vs. Unión For Ever (C50) y Club Piedritas vs. Cadetería Alsina (C40). En Santa Rita: Carnicería Daniela vs. Gremio Judicial (C50) y Loma FC vs. Taller Carlos Issi (C40). En Triángulo Rojo: Islas Malvinas vs. Carnes Marito (C50) y Triangulo Rojo vs. Los Poros (C40). En San Luis: Cerrajería José Luis vs. Triangulo Rojo (C50) y San Luis vs. Club Atlético Lujan (C40). En Los Poros: J.F. Neumáticos vs. Joyería Joyex (C40). En Estrella Roja Nº 2: Estrella Roja vs. Santa Lucía (C50) y Barrio 1ro de Mayo vs. Los Herederos (C40). Cumplidas diecinueve fechas, las posiciones quedaron de la siguiente manera: C40: Club Piedritas 50 puntos; San Luis, Los Poros, Unión 38; Cadetería Alsina, Los Herederos 30; Loma FC, Joyería Joyex 29; Taller Carlos Issi 28; Dos de Abril 24; Cristian FC 21; J.F. Neumáticos 20; Barrio 1ro de Mayo 10; Los Fugitivos 9; Triángulo Rojo 4. C50: Islas Malvinas 47 puntos; Triángulo Rojo 43; Estrella Roja 36; Carnicería Daniela 35; Santa Lucía 32; Cerrajería José Luis, Cuarto Pasaje 30; Cristian FC 28; Santa Rita, Unión For Ever, Gremio Judicial 27; Pablo VI 23; Carnes Marito 20; Despensa Nico, Dos de Abril 7; Centinelas Unidos 5.