Tiendas Tuky’s se quedó con el Apertura

13/07/2018 - El pasado sábado se jugó el partido final de las copas Oro y también de Plata del campeonato Apertura que organiza la Liga Fan del Potrerito. En la definición principal estuvieron involucrados los equipos de Tiendas Tuky’s y Real Madrid, mientras que por la Plata, la definición fue entre La Alvarado y Cache FC. Esos dos partidos se disputaron ante un gran marco de público que copó las instalaciones del Potrerito para alentar a sus equipos predilectos. En la final más importante, Tiendas Tuky’s se quedó con el trofeo mayor al imponerse por 3-1 ante Real Madrid. El partido fue reñido desde el principio pero el equipo azul y blanco, logró tomar las riendas del juego y terminó imponiendose con claridad, ante un rival digno, que hizo las cosas de buena manera durante el campeonato. Por la copa Plata, el partido estuvo marcando paridad. Durante el tiempo reglamentario, el encuentro terminó empatado 1-1 entre La Alvarado Stone y Cache FC. El conjunto del centro capitalino tuvo las mejores chances, pero falló en la concreción y por poco lo pierde por las ocasiones creadas por el rival. En la tanda de penales, La Alvarado estuvo más preciso y terminó ganándolo por 5-4. Al finalizar la jornada, después de gozar las atrapantes definiciones, la organización se encargó de la entrega de premios a los capitanes de los cuatro equipos, bajo el cálido aplauso de los presentes. Próxima fecha Por otra parte, se programó la segunda jornada correspondiente al torneo Clausura, que tendrá la siguiente cartelera. En cancha 1: Tiendas Tukys vs. Francisco de Victoria 13:30; Barrio Sarmiento vs. Los Potreros 15:20; Bº Inglés vs. S 23 17. Cancha 2: All Boys vs. Colón Gomas 14:30; Peluquería Nano vs. El Puente 16:30. Cancha 3: Abogados Cuervos vs.Contadores jrs 14:30; José Ignacio vs. La San Juan 16:30. Cancha 4: Villa Alem vs. Los Vagos del Mosconi 14:30; Atlas vs. Messina 16:30. Cancha 7: Real Madrid vs. Carlitos LeGui F.C. 14:30; Cache F.C. vs. Maco F.C. 16:30. Cancha 9: Málaga vs. Barrio Juramento 13:30; Villa las Delicias vs. 22 y Media 15:25.