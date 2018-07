Con muchos encuentros, se programó el sexto capítulo del campeonato Preparación

13/07/2018 - Mañana se jugará la sexta fecha del Torneo Preparación que organiza la Liga de los Profesionales Copa Cyac para todas sus categorías, jornada que contará con una gran cartelera. El horario de inicio está previsto para las 14, para las canchas donde se diagramaron dos juegos. En los escenarios donde se jueguen tres partidos, los mismos iniciarán a las 13.30 con 30 minutos de tolerancia. Programación En Super Liga 1: Suttgart vs. La Posada y Med Rebeldes vs. Caja Unse. En Super Liga 2: Quilmes vs. Sutiaga y Pasaje Oeste vs. Despensa Doña Bety. En Super Liga 3: Banfield vs. Huaico Hondo y Choya vs. Estrella Roja. En Super Liga 4: Almirante Brown vs. Chacarita y El Porvenir vs. Albi. En Super Liga 5: La Congreso vs. Amigos del Fútbol y Yanda vs. Bioquímicos. En Super Liga 6: Huracán vs. Sarmiento y Chacarita vs. La Bomba. En Amigos de la Costa: Galácticos vs. La 40 y Echeverría vs. Deportivo Garupa. En Bioquímicos: Bioquímicos vs. Gremio Judicial y Bioquímicos vs. Yanda. En Atsa 2: Dist. Lealcitos vs. Telefónicos y Quirófano vs. Laser. En Pichones 3: El Rejunte vs. La Kinchada y Marmolería del Valle vs. Unse Exacta. En Sivipse: Sivipse vs. Sarmiento (LB) y Sivipse vs. Amigos de Termas. En Gremio Judicial: Gremio Judicial vs. Hormiga Paz y Gremio Judicial vs. Menéndez. En Rubia Moreno: PVC Banda vs. Dr. Obrero y Puerto Nuevo vs. Choferes. En Ingenieros: Ingenieros vs. San Esteban e Ingenieros vs. Cyac Santiago. Otros duelos En Los Molinas: Metalúrgica Dorrego vs. Los Amigos y Potenza Diesel vs. Los Amigos. En Abogados 1: Abogados 45 vs. Red Star Abogados y Cuervo Max vs. El Fortín. En Abogados 2: Abogados vs. Güemes Sports y Abogados vs. Amistoso. En Médicos: Médicos vs. Pilchería Max Mar y Médicos vs. Mago Repuestos. En UPCN 2: La Higuera vs. La Loma; Los Sosa vs. La Esquina; Maestros de Termas vs. Mijovi. En UPCN 3: Industria vs. La Marco Sastre; SP Servicios vs. Apunse; Sanatorio Norte vs. 100% Bandeño. En UTA 1: Uta vs. Adi Salud y Uta vs. Abogados Tops. En UTA 2: Milán vs, Radio Taxi Rojo y Autonomía vs. La 23. En Contadores: Contadores vs. Regalos Valentina; Contadores vs, Bioquímicos y Ciencias Económicas vs. Jorge Newbery. En Estudiantes de Los Pereyras: Villa Robles vs. El Clásicos y Amigos de Beltrán vs. Copse. Quedaron Libres, los conjuntos de San José en la Libre, Ingenieros FC por la 50, mientras que el juego entre Obras Sanitarias ante Abogados, de la C50 fue postergado y pronto será reprogramado.