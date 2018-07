Buenas propuestas para el domingo

13/07/2018 - Este domingo se disputará una nueva jornada del Torneo Clausura Antonio Güiñy Albarracín, que organiza el Círculo de Futbolistas Veteranos, para la categoría C55. La organización programó una fecha con buenos partidos, que se detallan a continuación. En cancha de Barrio El Rincón, de 10 a 10.45, El Tony vs. Ateneo Ejercito Argentino. En Mistol, de 10 a 10.30: Tapiales Gemela vs. Casa Olga. En Gremio Municipal, de 10 a 10.30: Sara y Mañu vs. Abogados. En Obras Sanitarias, de 10 a 10.30, Bobinados Piri vs. Ima Cuinfase. En Bioquímicos, de 10 a 10.45, Opinón Deportiva vs. Ero Plast. Por ortra parte, desde la organización citan a los delegados de los equipos Sara y Mañu como de Construciones Ima, a una reunión obliglatoria el próximo martes 10 para tratar temas de suma importancia. l"1">