El Torneo Anual 2018 pondrá quinta mañana en la “Capital del Agro”

13/07/2018 - Fernández, Robles (C) Mañana por la tarde se pondrá en marcha el quinto capítulo del fútbol amateur de esta ciudad con prometedores encuentros que despiertan el interés de los aficionados. La Asociación de Futbolistas Veteranos Amateurs de Fernández dispuso la siguiente programación para la jornada de mañana: En polideportivo municipal, donde se juega la categoría de 50 años, se medirán, en cancha Nº 1 La Loma vs. Los Amigos y Gremio vs. Defensores de Huasi y, en cancha Nº 2, 9 de Julio vas. Wall Mar y Bº Sur vs. Trula. En tanto, en la categoría C40 se jugarán los siguiente encuentros: En Barrio Sur: Triki vs. Tigres y Deportivo Morón vs. Makiquiosco Antu. En El Quemao (cancha de Pikina): Forres vs. Wall Mar y, Bº Belgrano vs. La Loma. En Las Américas: Villa Elisa vs. Triunfadores y, Arsenal vs. Bº Sur. En El Vinal (cancha J. Bravo): Trula vs. Sol de América y, Los Amigos vs All Boys y, en Colonia El Simbolar (partido único): Talleres vs. El Gateao. Por otra parte, los resultados de la cuarta fecha fueron los siguientes: Categoría 50: La Loma 3, Bº Sur 1; 9 de Julio 2, Gremio 1; Wall Mar 3, Trula 0; Los Amigos y Defensores de Huasi, empate sin abrir el marcador. Categoría 40: Arsenal 1, Triunfadores 0; Bº Sur 2, Trula 2; Bº Belgrano 1, El Gateo 1; Villa Elisa 2, La Loma 1; Sol de América 2, Las Américas 1; All Boys 1; Wall Mar 0; Triki 3, Deportivo Morón 1; Forres 3, Tigres 1 y, Maxisquiosco Antu 2, Talleres 1.