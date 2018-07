El tercer capítulo del torneo Carlos Coronel se jugará en la cancha del Tiro Federal

13/07/2018 - CHOYA, Choya (C) Mañana, a partir de las 13 horas, dará comienzo la novena fecha del certamen denominado Carlos Coronel, que cuenta con la organización de la Asociación del Fútbol Amateur Friense. El estadio del Tiro Federal albergará las emociones de una nueva jornada deportiva que seguramente congregará la presencia de muchos fanáticos, debido al interés que se generó por esta jornada. El programa de partidos será el que se detalla a continuación: Barrio Oeste vs Los Tornillos; Juan Perón vs Autoservicio Hernán; Carnicería Giovani vs Mercadito Gachilegui; Los Cuervos vs Tiro Federal; El Vasco Carnes vs Mercadito del Valle y Loma Negra vs M y M Deportes. El pasado fin de semana, se registraron los siguientes resultados: Carnicería Giovani 1, Juan Perón 0; Los Tornillos 5, Tiro Federal 1; Barrio Oeste 1, El Vasco carnes 0; Autoservicio Hernán 1, Loma Negra 1; Los Cuervos 3, Mercadito Gachilegui 2 y Mercadito del Valle 1, M y M Deportes 1. La tabla de posiciones tiene en la cima a Los Tornillos y Los Cuervos con 15 unidades. Luego se ubican: M y M Deportes y Mercadito Gachilegui con 12 puntos; El Vasco Carnes, Carnicería Giovani, Barrio Oeste y Mercadito del Valle con 11; Tiro Federal 10; Loma Negra 9; Juan Perón y Autoservicio Hernán 6.