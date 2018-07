Promesa de buen fútbol para este domingo en la localidad de Villa La Punta

13/07/2018 - VI L LA LA PUNTA, Choya (por corresponsalía Choya) Una nueva edición de la Copa Virgen del Carmen se disputará el domingo 15 en el estadio del Arsenal Fútbol Club, equipo coordinado de esta con la presencia de 30 equipos. El inicio está previsto para las 11. El programa será el siguiente: Viva Mercedes vs San Jorge; La Juve vs Los Pájaros; Arsenal B vs El Rodeo; Arsenal A vs San Bernardo; Pichana vs Los Power; San Esteban vs San Rafael; Juveniles vs La Unión; La Cantera vs Alto Bello; El Norte vs Santa Rosa B; Club Villa La Punta vs Club Atlético Laprida; San Antonio vs Pozo del Campo; El Rosario vs Puerta de Chávez; Santa Rosa A vs El Mojón; Los Gauchitos vs Ancaján; Las Flores vs El Simbolar. Cabe destacar que la premiación de los ganadores y jugadores destacados se realizará el sábado 21 de julio, oportunidad de llevarse los actos centrales de esta fiesta religiosa.