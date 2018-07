Amigos de Cacho Luna tendrá un compromiso de riesgo ante Playa 38

13/07/2018 - Amigos de Cacho Luna, campeón del torneo Apertura “Omar Díaz”, tendrá mañana un compromiso de riesgo cuando se mida ante Playa 38, por la sexta fecha del Torneo Anual 2018 “Manuel Osa Ponce”, que organiza y hace disputar la Asociación de Futbolistas Amateurs. Este cotejo se jugará en el primer turno de la cancha número uno de la Asociación. Además, mañana se jugará la segunda fecha de la C50. Los partidos comenzarán a las 14.30 y 16, con 30 minutos de tolerancia únicamente para el primer turno. El programa completo es el siguiente: En Asociación Nº 1: Amigos de Cacho Luna vs. Playa 38 (C-50) y Técnicos vs. Profesores de Educación Física (C-55). En Asociación Nº 2: Almirante Brown vs. Puente Alsina (C- 50) y Lubricentro vs. Maestros (C-55). En Club Banco Provincia: Super Colón vs. Sitravice-Ipvu (C-50) y Banco Provincia ‘B’ vs. Unse (C-55). En Defensores de Forres: 16, Rabenar vs. San Carlos (C- 50). En San Isidro (Santa María): Arquitectos vs. Veteranos de Güemes (C-55) y Villa Hortencia vs. Mis Nietitos (C- 50). En Gremio Municipal Nº 1: San Roque vs. Saravah (C-55) y Expreso San Nicolás vs. Campeones del 28 (C-50). En Zanjón Nº 2: 16, Zanjón vs. Gimnasio Córdoba (C-50).l