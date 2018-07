Más emociones para el próximo domingo en El Zanjón

13/07/2018 - La Liga Comercial Santiago es una de las que todos los domingos despunta el vicio en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio en El Zanjón, es por eso que esta vez no será la excepción. Los mercantiles tendrán acción con la duodécima fecha de la primera fase en la categoría Libre, mientras que en la C35 se jugará el primer capítulo de la segunda fase, respectivamente. El programa completo es el siguiente: en cancha 1, 9.30, Maxihogar vs. Despensa Doñita (C35); 11, OBV Garbarino vs. Ferretería Comercial Colón (C35); 12, Las Malvinas Sur vs. Neumáticos del Valle (C35); 13, El Rejunte FC Colón vs. Las Malvinas FC (Libre); 15, Los Amigos vs. El Príncipe SRL (Libre); 16, Pritty FC vs. Carro Bar Kimba (Libre). En cancha 2, 9.30, Servicio Elect Díaz vs. Namaskar (Libre); 11, Ferretería Colón FC vs. Super Vea (Libre); 12, Las Malvinas B vs. Servicio Técnico Pablo (C35); 13, O’Globo Megacotillón vs. Pritty (C35); 14, Macroficce vs. Despensa Islas Malvinas (Libre); 15, Kiosco Máxima vs. Óptica Molinari (C35); 16, Termas Unidos vs. Línea Blanca (Libre). Cabe recordar que Ferretería Comercial Colón FC y Óptica Molinari, son los líderes en la categoría Libre y C35, respectivamente.