El Torneo de Honor conocerá mañana a sus finalistas

13/07/2018 - La Liga Bandeña de Ex Futbolistas tendrá mañana una jornada apasionante ya que se disputarán las finales de la Zona Consuelo en las cinco categorías, además de jugarse por la Zona Campeonato las semifinales del Torneo de Honor Gaseosas Secco, respectivamente. Es decir que, en la zona más importante del certamen, mañana se conocerán a los finalistas. La programación completa es la siguiente: Finales de la Zona Consuelo: En Produnoa Dos: 15, Deportivo Manuel Belgrano vs. Defensores de Dany (34); 16.30, Produnoa vs. Soler (40). En Produnoa Uno: 14, Matadero FC vs. Laprida FC (20); 15.10, 25 de Mayo vs. Besares (45); 16.20, Las Palmas vs. San Andrés FC (50). Semifinales Campeonato En tanto, la programación de las semifinales de la Zona Campeonato es la que sigue: En Racing: 14.45, Real Avenida vs. Transporte Yamila (34); 16.15, Las Palmas vs. El Cruce FC (34). En Belgrano: 15, Zahuy FC vs. 12 de Octubre (40); 16.30, Coronel Lugones vs. Villa Suaya (40). En Complejo El Simbolar: 15, Paraíso vs. Italiano (45). En Hual Club, 15, Hual Club vs. Chacarita (45). En De Pablo o Irma: 15, Irma FC vs. Amigos Bandeños o Irma B (50). En Aristóbulo del Valle, 15, El Cruce vs. Aristóbulo del Valle (50). En River Plate: 15, B. Independencia vs. Argentinos del Norte (20); 16.20, Villa Margarita FC vs. Río Dulce (20).>