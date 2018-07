El domingo regresará la acción al predio Tabla Redonda

13/07/2018 - Este domingo se jugará íntegramente la tercera fecha del Torneo Clausura 2018 de la Liga Comercial de Fútbol Bandeña, que hace disputar el Sindicato de Empleados de Comercio de la vecina ciudad. El fin de semana pasado no se jugó debido a las inclemencias del tiempo que dejaron en mal estado a los campos de juego. De esta manera, la acción retornará para los mercantiles en una instancia clave del certamen, ya que comienzan a perfilarse los equipos que lucharán por el título. Para este domingo los encuentros se jugarán en las dos canchas que posee el predio de Tabla Redonda y tendrán una tolerancia de media hora solamente para el primer partido de cada cancha. Programación Esta es la programación completa de la tercera fecha del Clausura: En Cancha Nº 1: 10.30, Router SA vs. Óptica Ver Más; 12, Fiambrería Cayetano vs. Produnoa; 13, Las Malvinas vs. MI.AL. MA.; 14, Ferretería Ovejero vs. Pollería Sur; 15, Súper Eli vs. JM Deportes; 16, Panificadora Mi Luna vs. Roberto Chelala. En Cancha Nº 2: 10.30, Sin Rival vs. Innovar Cel; 12, Romero Distr. vs. Milo’s Bar; 13, PLB vs. Electronorte; 14, Aut. Zahuy vs. Miliy B; 15, Herfa Lubric. vs. Ultraquim y 16, Distr. Miliy vs. Lealcito’s.