FÚNEBRES | 13 de Julio de 2018

- Mary Ofelia Ibáñez (La Banda)

- Pastora Herrera

- Víctor Mateo Abdala (Clodomira)

ABDALA, VÍCTOR MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Su esposa Mirta Diaz, sus hijos Estela, Gustavo, Mirian, Marcelo, Cristian, Andrés Abdala, h. políticos, nietos y bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Clodomira COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

ABDALA, VÍCTOR MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. A los 70 años. Su esposa Mirta Díaz, sus hijos Estela, Miryam, Gustavo, Marcelo, Cristian, Andrés; hijos políticos y nietos. Lilia del Jesús Correa participan su fallecimiento. Sus restos son velados c/ 12 nº 659, Bº Borges y serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Esperanza de la ciudad de Clodomira.

ABDALA, VÍCTOR MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. A los 70 años. Sus hermanos Carlos Virginio, Ricardo Emiliano, Ramón Eduardo Abdala, sus sobrinos, sus cuñadas Lucía Pedregal, María Gallo y Nelda participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados c/ 12 nº 659, Bº Borges y serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Esperanza de la ciudad de Clodomira.

CURA, RENÉE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Su prima Marta Elías, sobrino Alejandro y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CURA, RENÉE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Sus primos Jorge y Peluza, sobrinos Tuky, Paola Jorgito y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CURA, RENÉE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Su tía Blanca de Abdala, sus primos Silvia y Rafa, Ricardo y Silvia Paz, participan con profundo dolor su fallecimiento y que su alma descanse en paz.

CURA, RENÉE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Rosalía de Amado y sus hijos Eduardo y Graciela y Eduardito; Luis y Roxana, Andrea y Felipe participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a Rinllos y a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CURA, RENÉE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Graciela E. Cura, su esposo Eduardo A. Amado y su hijo Eduardo y Camila acompañan a su hermano y toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CURA, RENÉE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Rosa Cura de Laprida, sus hijos Osvaldo y Marcela Alejandra Laprida; sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento. Nuestras más sinceras condolencias a su madre y demás familiares, que Dios Nuestro Señor lo reciba en su lugar de luz y de paz. Amén.

CURA, RENÉE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Lucio Palacios y Matilde participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CURA, RENÉE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Rulo Mulki y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su madre, hijos, hermanos y demás familiares en estos momentos de dolor. Se eleva una plegaria en su memoria, rogando por el eterno descanso de su memoria.

CURA, RENÉE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Lidia de Pérez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus bisnietos. Elevan oraciones en su querida memoria.

CURA, RENÉE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Patricia y Mara Helena Bustos Navarro y familia participan su fallecimiento.

CURA, RENÉE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Personal del Nuevo Sanatorio Alvear participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra querida compañera Graciela Cura. Ruegan oraciones en su memoria.

DE YEBRA DE JEREZ, MARGARITA L.(q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Beatriz de Maldonado y familia; Lilia de Giuliano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Pancho en estos tristes momentos. Ruegan oraciones por su descanso en el Señor y la pronta resignación de sus seres queridos.

DE YEBRA DE JEREZ, MARGARITA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Rina y Silvia Abate Soria participan con profundo pesar el fallecimiento de la muy querida y siempre recordada Margarita; amiga de hermosos encuentros en rueda de amigas. Que el Señor te otorgue el descanso eterno y rogamos oraciones en tu querida memoria.

DE YEBRA DE JEREZ, MARGARITA L.(q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Empleados de la Secretaria Electoral Nacional participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre del compañero " Panchin" Jerez, rogando una oración en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Sus primos Claudia, Marcela, Eugenia y Antonio Garbi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Querida Mercedes ahora tienes un ángel junto a Dios que te acompañara por siempre. Tus amigos Nilda Mujica e hijos; Carlos Mujica; Estela y Guido Trejo participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. "Querida Andrea vivirás eternamente en mi corazón". Nancy Juárez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. María Cecilia Coronel y flia., participan el fallecimiento de la querida Andrea y acompañan en su dolor a toda la flia. Elevan oraciones por la paz de su alma.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. La comisión directiva de la Federación Santiagueña de Cestobol, participan con dolor el fallecimiento de una gran amiga y colaboradora de nuestro deporte. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Con gran tristeza despedimos a nuestra amiga. Defensores del Sud Cestobol. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Juan Carrillo y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Sus amigos de siempre Anabel de las Mercedes Lema, sus hijos Mariné, Marisol, Andrés, Pedro Paz y sus respectivas familias lamentan profundamente su partida al Reino Celestial y acompañan a su amada familia en tan doloroso momento.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. María Esther Joaquín Vda. de Coronel y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y que el Señor le dé su eterno descanso.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Vecinos y amigos de la Peat. 22 del Bº Sargento Cabral participan con profundo dolor su fallecimiento flias. Coronel, Pérez Sánchez, Ávila, Brandán, Sosa, Ibáñez, Mirta López, Abal, Bruchuman, Avellaneda, Benitez, Rivero, Rojas, Galván y Navarro.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Compañeros de trabajo de su tía Valle: Roxana Juárez, Mario Ledesma, Mario Trejo, Víctor Díaz, Norma Díaz, Daniel Ibáñez participan con profundo dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Antonio Garbi e hijos con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Compañeros y amigos de su tía Valle: Díaz Norma y flia; y Hugo Casli y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Querida Andrea "ya descansas al lado de nuestro Señor". Mele Buxeda participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a su familia en este duro momento y ruega oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Dr. Guillermo Tarchini y Lidia Mayuli de Tarchini participan con profundo pesar el fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Carlos Mujica, sus hijos Francisco, Facundo, Delfina participan con profundo dolor el fallecimiento de la su amiga Andrea y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Sebastián Simonetti, Gladys Carrasco y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Andrea y acompañan a Guillermo, sus hijos y demás familiares en este duro momento.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Ing. Santiago D. Piga, su esposa Rosario F. Sanjuan, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y expresan a su esposo, hijos y demás familiares nuestro sentido pésame ante irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Lilia Navarro participa con profundo dolor y ruego oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Martín Ríos, Viviana Agüero y sus hijos Victoria, Milagros y Benjamín participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Acompañamos a la flia. de Andrea en estos momentos difíciles, una oración por ella y la flia. Hugo Villalba, Matías, Julieta y Germán participan con dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Marta De Simone Vda. de Mocchi, sus hijos Belisario y flia., Laureano y flia. y Rosalía Mocchi participan con dolor su fallecimiento y acompañan en su tristeza a su esposo y a sus hijos Guillermo y Lara. Se ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Belisario Mocchi, sus hijos Sofía, Camila y Luis participan con dolor su fallecimiento y acompañan en su tristeza a su amigo y esposo Guillermo y a su hijos Guillermito y Lara. Se ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. La representante legal y la comunidad educativa del Instituto Monseñor Jorge Gottau, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. La comunidad educativa del Colegio Gottau, profesores, preceptores, personal de maestranza y alumnos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Lara y Guillermo, acompañando a toda su flia. en tan difícil trance. Elevan oraciones por su descanso eterno.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. "Vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del Reino que ha sido preparado para Uds. " Querida Andrea te acompañamos con todo cariño en este caminar, Rodolfo y Sara Núñez, nuestros hijos Eugenia y Facundo, Lucrecia y Jorge, Laura, Magdalena y Leandro, Mercedes y Germán y Rita Carrizo y nuestros nietos Santiago, Julieta, Zaira, Felicitas y Zoe, unimos a tu querida flia. pidiendo consuelo, esperanzados en tu feliz resurrección.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Riky Fernández, Daniela Martín, Elizabeth Gallegos, participan con dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. "Te fuiste de la tierra porque Dios necesito un ángel más junto a Él''. Que el Señor de consuelo y resignación a su familia. Amelia Madía y Mónica Manfredi junto a sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Andre: "Estás gozando ahora de poder estar junto al Creador, los que te conocimos te recordaremos siempre como la bella mujer que nos dejaste tanto hermosos momentos vividos. Dios te tenga en su gloria''. Agustín Catálfamo, acompaña a sus hermanos del alma y a su familia en esta dolorosa perdida. Rogando oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Ramón Alberto Acuña y su esposa Sonia Elena Gómez junto a su hijo Gerardo Salvador Acuña Gómez, participan con dolor su fallecimiento, acompañando a la familia en estos momentos de dolor. Se ruega una oración a su querida memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Los compañeros de trabajo de su tía Valle: Profes: Fabiola Medlell, Elena Paz, Baez Zulma, Barrionuevo Héctor, Marturet Gabriel, Santillán Sandra, Enerio Lugones, Irma Barrionuevo y María Cristina Torres, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Resignarnos... Sí !!! Olvidarte... Nunca!!! Prof. Julita Comán, Luis González, sus hijos José Roberto y Luz acompañan con profundo dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Lidia Coronel de Comán, sus hijas Julia, Miryan, Adriana y Flor, su hijo político Luis González, sus nietos José y Luz González Comán acompañan con profundo dolor a Lara y su flia. elevando oraciones al Altísimo.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su matriculado Lic. Pablo Fernando Goñi Guzman. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Lic. Pablo Fernando Goñi Guzmán. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Lic. Pablo Fernando Goñi Guzmán. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

GUZMÁN, FRANCO ELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Su padre Domingo Enrique Barraza (Quini), su tía madrina Lucía Barraza participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FRANCO ELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Su madre Beatriz Barraza y su hermana Lourdes Guzmán participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FRANCO ELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Su madre Beatriz Barraza, su hermana Lourdes Guzmán y su papá Quini, su madrina Lucía Barraza participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FRANCO ELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Su tío Carlos Barraza y su mujer Fabiana Robles y sus hijos Iván, Miltón, Leonel y Carla participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FRANCO ELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Su prima Belén Gutiérrez, su marido Matías Rojas e hijo Thiago participan con profundo dolor su fallecimiento Eleva oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FRANCO ELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Su tía Elvira Barraza y sus primos hermanos Emanuel, Belén, Jesús y Brenda y sobrinos Sofía, Mauricio y Thiago; su prima Lorena participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FRANCO ELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Su tía Elvira Barraza y sus primos Emanuel, Belén, Jesús y Brenda; sus sobrinos Sofía, Mauricio y Thiago participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FRANCO ELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Sus primos Jesús Gutiérrez y Lorena García e hijos Juan Cruz participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FRANCO ELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Su primo Emanuel Gutiérrez y su mujer Verónica e hijos Mauricio y Sofía participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FRANCO ELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Sus tíos Héctor Suárez y Pocha, sus primos Bruno, Diego y Chela participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

GUZMÁN, FRANCO ELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Su compañera de vida Fátima Gallo participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FRANCO ELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. La barra de Unión Santiago y el Club Atlético Unión Santiago participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FRANCO ELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Gringa Falcione, Carlos Lucio y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FRANCO ELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, gerente general CPN Graciela Muratore de Corona, miembros del Consejo Gremial, síndico, gerentes de Area, auditor interno, asesores legales y de presidencia, personal administrativo y de maestranza de Casa Central participan el fallecimiento nuestro compañero de trabajo e hijos de nuestra compañera Beatriz Barraza.

HERRERA, PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Su hija: Liliana Herrera, sus nietos: Jesus y Jeremías y demás fliares. part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERRERA, PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Su hija Astrid, hijo político Carlos Laitan Cura, nietos Máximo, Julieta y Waldina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

HERRERA, PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Cristina y Alicia Cura, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Carlos, Astrid y nietos Máximo, Julieta y Waldina en este difícil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

HERRERA, PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Carlos Alberto Laitán e hijos Cecilia, Carla y Luis, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Carlos, Astrid y nietos Máximo, Julieta y Waldina en su dolor. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

HERRERA, PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. El Departamento de Matemática de la Escuela Técnica Nº 1 ,acompañan con inmenso dolor el fallecimiento de la madre de nuestra vicedirectora Liliana Herrera. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. El Departamento de Informática de la Escuela Tánica Nº 1 participan con dolor el fallecimiento de la madre de la vicedirectora Prof. Liliana Herrera. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. El Departamento de Administración y Gestión de la Escuela Técnica Nº 1, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra vicedirectora Liliana Herrera. Rogamos oraciones en su memoria.

HERRERA, PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Mary, Elva, Marta, Alicia, Orlando Cura y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la flia., en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. María Cristina Cura, sus hijos Carlos Ariel, Maria Cecilia, Carla, Luis Maria Laitan Cura y sus respectivas flias. participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijas en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. "Señor ya está ante tus puertas permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados". Myriam Maatouk, Omar Rodriguez, Joaquín, Gabriel, Guadalupe, Maylen y Nely, acompañan a su querida Amiga Liliana y flia. en tan dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria.

HERRERA, PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Las amigas del grupo de café "Crocantino", participan con profundo dolor la partida a la Casa del Señor de la mamá de Liliana y tía de Mary. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Azar Maria Claudia y Bernardo Villegas, participan con profundo pesar el fallecimiento de Pastorita y acompañan a su hija Liliana y demás familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. El equipo de conducción, personal docente, administrativo y de maestranza de la Escuela Técnica Nº 1 participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Pastora Herrera, y acompañan con afecto a su hija vicedirectora, Lic. Liliana Herrera y a su familia en este doloroso momento.

HERRERA, PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. La Escuela Técnica Nº 1 participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Pastora Herrera, ex docente de esta casa de estudios. Rogando una oración en su memoria.

HERRERA, PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Personal de secretaría turno mañana y tarde de la Escuela Técnica Nº 1, Profesores: Mario Milton, Marina, Roxana, Claudia, Carmencita, Andrea, Silvita, Tito, Nati, Noelia y Emi participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de su querida compañera Liliana, rogando una oración en su memoria, y acompañan a su familia en este momento de dolor.

HERRERA, PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. "Bienaventurados los limpios de corazón, porque de ellos será el Reino de los Cielos". El equipo de Conducción de la Escuela Técnica Nº 1 participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. ex docente y madre y de su querida compañera Liliana, rogando una oración en su memoria, y acompaña a su familia en este doloroso momento.

HERRERA, PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. La jefa de preceptores Marcela Jiménez y el equipo de preceptores de la Escuela Técnica Nº 1 participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de su querida compañera Liliana, rogando una oración en su memoria, y acompañan a su familia en este doloroso momento.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Su hermana política Graciela Bravo de Coronel; Luis Alberto Coronel; sus hijos Juan Pablo y Facundo participan con dolor su fallecimiento. Ruegan resignación a sus hijos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. María Emilia Rosolen y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Renato Navarro Rodeyro y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. La comisión directiva y afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (AEPJ) participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex socia y madre de su afiliada Mabel Graciela Bravo. Se ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. La comisión directiva y afiliados del gremio Judicial (ASEJ) participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su socia Mabel Graciela Bravo. Se ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Rosita D. de Mondschein y familia acompañan con dolor a su amigo y familia, compañero del partido Socialista Popular en estos difíciles momentos.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Su vecina Lara Fiad de Herrera y sus hijos José Ramón, Isabel, Graciela y flia; María Mercedes y flia; y Fray Juan José participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su querida memoria.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Sus vecinos Ester de Bazán, Inés de Zamora y Lara Fiad de Herrera participan con gran dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su querida memoria.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Ex compañeros de trabajo y amigos: Patricia Valdora, Anita Jimenez, Chini de Guber, Nelé de Nazario, Cuti Bonetti, Mirta Luna, Hugo Silva, Susana Gómez, Alberto Charriol, Silvia Lares, Jorge Castillo, Carlos Azar, Hugo Santillán y Rubén Pereyra participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Dito, Maby y Sandra en estos momentos de dolor.

MALDONADO DE BRAVO, LÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Dra. Lidia Yanucci de Gallo, Nelé Zaiek de Nazario participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OCARANZA, MARÍA NOELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/18|. Sus tíos Alejandro y Liliana Ocaranza, sus primos Sofía y Delfina participan con profundo dolor su fallecimiento e invitamos a la misa que se realizará el día domingo 15 a las 20 en la Pquia. María Auxiliadora en calle Japón y Lituania, Bº Los Inmigrantes.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y su nietos Federico, Faustino y Benicio, participan el fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ABRAHAM CAFURE, FEYEZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/09|. Al cumplirse nueve (9) años de su fallecimiento confiada Señor en tu misericordia te presente mis oraciones a favor de mi hermano, llévalo contigo a la Patria de la luz para que participe también ahora junto con nuestros padres y hermanos de la ciudadanía de tus elegidos por Jesucristo Nuestro Señor. En la parroquia Sagrado Corazón se oficiara la misa en su querida memoria.

BASUALDO, HUGO LEÓNIDAS (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/12|. A seis años de tu partida, seguimos sintiendo el peso de tu ausencia y el silencio de tu voz, tan oportuna y justa siempre nos acompañaste en cada día vivido, nos tendiste una manos cuando estábamos caídos, nos cobijaste con una abrazo, nos animaste a seguir siempre, cualquiera sean las adversidades que encontremos en el camino de existir y vivir. Cada día que pasa, es un día de recuerdo y nostalgia que nos reencuentra con vos; eres nuestra referencia para no bajar los brazos, ni claudicar, como decías tu... Hoy, guiados por tu protección e iluminados por tus ejemplos de vida, continuamos. Te debemos promesas que cumplir, pero ante todo, te agradecemos el habernos transmitidos valores de humildad, trabajo, bondad, solidaridad, servicio al prójimo y que gracias a ellos podemos seguir y reconocernos como tus hijas. Estamos orgullosos de ti. Te amamos. Tu esposa Clelia, hijas Silvia, Clelia, María Rosa, Rita; nietos y demás fliares. invitan a la misa que se realizará el día viernes 13 de Julio a las 20.30 hs. en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

CASTILLO, AZUCENA DEL VALLE (NUNI) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/6/18|. Ayer, a nuestro lado, hoy en el Cielo... Siempre juntos. Tus hijos, hermanos, sobrinos, nietos y bisnietos invitan a la misa a efectuarse en iglesia San Francisco el 13/7/18 a las 20 hs., al cumplirse el primer mes de su partida. Ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, MARCELO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/09|. Ya nueve años de tu ida sin retorno hijo querido. Para mí estás siempre presente, te siento, siento tu compañía, tus recomendaciones las sigo escuchando, tu protección no me ha faltado en todo este tiempo. Estás aquí, aunque por momentos se me viene encima la realidad, pero Dios no me abandona, me sostiene y contiene con la fe y esperanza de que cuando Él disponga estaremos juntos nuevamente. No dejo de pedirle la bendición para tu alma y rogarle la compañía de tu santo preferido "San Expedito" quién es también de mi devoción. Descansa en paz, hijo mío que mejor vida no se puede esperar. Te amo hijo, mis oraciones me tienen siempre cerca de vos. Te recordaremos en este día en la misa a tu memoria hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica. Tus padres, tía, hermana y familia.

VILLALBA, ALDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/16|. "Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en Mí, aunque muera vivirá y el que viva y cree en Mí, no morirá jamás". (Jn.15,35). Padre: Hace dos años que te fuiste al encuentro de nuestro Padre, sabemos que descansas en los brazos de Jesús y María. Vives en el recuerdo de cada integrante de tu familia. Te extraño, pero tu recuerdo perdura para siempre en nuestros corazones. Te agradezco Señor, por los años que nos prestaste su presencia. Tú hijo Enrique, hija política Remedios y nieto Joaquín invitan a la misa con motivo de cumplirse dos años de su fallecimiento se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

IBÁÑEZ, MARY OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Su esposo, hijos, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de la Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

SALTO, DORCEO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Sus hermanos Andrés, Luciano, Simeona, sobrinos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio la Misericordia el cortejo partirá de Soler y San Carlos sala velatoria COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

MOYANO, JUANA GUALBERTA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/16|. Ya pasaron 2 años desde que te fuiste al Cielo, madre querida, hoy eres nuestro ángel que nos cuidas y guías desde tu estrella. Mi corazón te llora cada día por siempre. Su esposo Hugo, sus hijos, nueras, nietos y bisnietos invitan a la misa a realizarse el día 15/7/18 en la Capilla Santa Clara de Asís a las 19 hs.

SOSA, JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/18|. 'La vida se me dio para buscar a Dios y la muerte para encontrarlo''. Su esposa, hermanos y sobrinos de Cachito Sosa agradecen vuestra compañía en estos momentos de dolor. Muchas gracias a todos los familiares, vecinos y amigos que nos acompañaron en este duro trance, es por ello que invitamos a la misa de honrar por el eterno descanso de su alma, que se oficiará el dìa 13/07/18 a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol de la Ciudad de La Banda.

ESCUDERO DE CANLLE, MARÍA ELENA (q.e.p.d) Falleció el 13/7/68|. María Elena: esposa, madre, pero esencialmente ¡Abuela! Nos tocó verla partir y resignarnos a decirle adiós hace 50 años. ¡Gran mujer! Nunca nos convencimos de ese adiós, ya que sentimos su compañía en todo momento, iluminándonos con su sonrisa de paz, consolando nuestras penas, presentes sus enseñanzas, su ejemplo diario y el amor infinito que nos dejó para vivir en familia. Sus nietos: Nelly Elena, Ricardo, Berta, Mafalda y Marta, nietos políticos, bisnietos y demás familares, elevamos nuestro abrazo a la eternidad e invitamos a acompañarnos con una oración por su descanso en paz. Que el amor y la ternura de dios la cobijen eternamente. Amén.

BARRERA, EDUARDO FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Dr. Cristian Castillo y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios, rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

BARRERA, EDUARDO FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Comisión Directiva de la Liga Cultural de Fútbol de la Ciudad de Frías participa con profundo dolor el fallecimiento del ex presidente de esta institución y ex delegado del club Instituto Tráfico. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

BARRERA, EDUARDO FERMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Juan Manuel Suffloni y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.