Ciccone: ratifican a la UIF como querellante en una causa

13/07/2018 -

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de la ex ministra de Economía de Formosa y actual diputada nacional del Frente para la Victoria (FpV) Inés Beatriz Lotto de Vecchietti para apartar a la Unidad de Información Financiera (UIF) de su rol de querellante en la causa que investiga presuntos delitos en la renegociación de la deuda de esa provincia con la Nación durante el kirchnerismo a través de la firma The Old Fund, la misma del escándalo de la imprenta Ciccone.

La sala IV de la Casación le dijo que no a la solicitud de Lotto, sucesivamente rechazada por el juez instructor de la causa, Ariel Lijo, como por la sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, informaron fuentes judiciales.