Su historia exitosa con el rock, desde los 17 años

13/07/2018 -

La vida artística de Cristian Pity Álvarez (46) se trastocó en 1989. A los 17 años comenzó a formar parte de Viejas Locas, banda de rock popular a finales de los ‘90.

El primer recital fue a fin de 1989. Tocaban covers de los Rolling Stones y Pink Floyd. Y, según cuentan los fans, el grupo de rock adolescente convocó a 60 personas.

Grabó su primer disco, titulado Viejas Locas, en 1996.

En 1997 llegó Hermanos de Sangre, con canciones como "Perra o Aunque a nadie ya le importe". La explosión fue dos años más tarde, con el disco Especial. Inolvidables temas como "Todo sigue igual", "Me gustas mucho" y "Homero". La banda se disolvió en 2000. Y llegó Intoxicados, el primer proyecto ‘solista’ de Pity. El éxito llegó en 2003 con "No es sólo rock and roll" (2003).

Llegó después "Está saliendo el sol", "Una vela" y "No tengo ganas", entre otros temas.

El buen camino continuó con "Otro día en el planeta Tierra" (2005), que vio nacer a otro clásico del rock nacional: "Fuego", "Nunca quise", "Las cosas que no se tocan" y "Señor quiosquero" también formaron parte de ese material. En 2009 el cantante decidió rearmar la banda Viejas Locas.