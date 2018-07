Unión Santiago recibe al Aurinegro

13/07/2018 -

La sexta fecha del Torneo Anual Municipalidad de la Capital, que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol tendrá apertura hoy, con el duelo que protagonizarán Unión Santiago y Mitre.

El encuentro se jugará desde las 16, en el estadio de los Tricolores, con la presencia exclusiva del público local.

En la última jornada, Unión Santiago goleó a Unión de Beltrán por 6-1 y llega entonado a este juego, aunque su participación en el certamen es irregular.

Mitre, por su parte, no tuvo actividad el pasado fin se semana, por la postergación obligada por la lluvia, del juego ante Estudiantes.

La fecha continuará mañana con los duelos entre Vélez vs. Independiente de Fernández y Unión de Beltrán vs. Sp. Fernández.

El domingo se completará con estos partidos, Estudiantes vs. Sarmiento; Agua y Energía ante Defensores de Forres; Central Argentino vs. Villa Unión e Independiente Beltrán vs. Güemes. El lunes jugarán Instituto Santiago vs. Banfield.

Sin programar, Central Córdoba vs. Comercio.