El médico Jorge Batista explicó el caso Gago

13/07/2018 -

En Boca se hicieron eco de los rumores que surgieron acerca de la recuperación del mediocampista Fernando Gago y salieron a aclarar el tema. El que habló fue el médico que lo operó, Jorge Batista, quien admitió que fue un error haber apresurado los tiempos de la rehabilitación, pero negó que haya habido un nuevo retroceso.

"Cuando me enteré de lo que se estaba hablando me asusté y lo llamé por teléfono, pero me dijo que estaba muy bien", comentó el doctor en diálogo con Radio La Red.

"Estimo que va a llegar muy bien al comienzo del torneo", agregó.

En relación a lo que sucedió en aquel momento, cuando se resintió de la lesión, Batista consideró que hubo un desacierto de los dos.

"Nos equivocamos con Gago, nos apuramos. Había hecho mucho sacrificio durante la rehabilitación y quise ayudarlo, pero fue un error ponerme en la piel del jugador. Lo hablé con Angelici y me hice cargo. Con el diario del lunes no lo hubiera hecho", se sinceró.

"Los tiempos de rehabilitación de una ruptura de ligamento cruzado son de seis a siete meses, yo soy tan responsable como él por haber aceptado el pedido de acelerarlos, explicó.

Con respecto a la ausencia de "Pintita" (y de otros jugadores) en los trabajos que el miércoles realizó el plantel sobre la arena, Batista sostuvo que "estaba pactado" que él y Benedetto hicieran tareas diferenciadas.

Y cerró: "Todavía falta mucho para el partido contra Libertad (la ida se juega el 8 de agosto) y Fernando Gago tiene mucho trabajo por delante. Llegado el momento el que decidirá si juega o no es Guillermo (Barros Schelotto), dependiendo de cómo lo encuentre física y futbolísticamente".