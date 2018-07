"Hoy puedo cumplir un gran sueño de acceder al techo digno"

Fotos MEJORA. Más familias de distintos parajes del departamento Quebrachos accedieron a una vivienda, gracias al apoyo del Gobierno de la provincia.

13/07/2018 -

Familias de parajes del departamento Quebrachos accedieron a las viviendas sociales que fueron construidas por la Municipalidad de Sumampa, a cargo del Dr. Marcelo Bernasconi, dando continuidad al programa habitacional que impulsa el gobierno provincial en beneficio de los sectores vulnerables del extenso territorio santiagueño.

El acto se desarrolló en el paraje Árbol Solo, en el domicilio de Graciela Orona donde estuvo presente el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai junto al intendente Bernasconi.

Tras el corte simbólico de cintas, las autoridades entregaron las llaves al resto de los beneficiarios que son familias de los parajes Oratorio, Puerta del Monte, La Constancia, La Quinta y Árbol Sólo que corresponden a la jurisdicción del municipio de Sumampa.

Graciela Oroná, una de las beneficiarias sostuvo: ‘Puedo cumplir un gran sueño, el de acceder al techo digno. Estoy muy contenta porque la casa ha quedado muy linda y nos han entregado con muebles nuevos. Sólo quiero pedirle al gobernador que continúe trabajando para que más familias puedan cumplir su sueño’.

A su turno el intendente Marcelo Bernasconi dijo: ‘nuevas familias están cumpliendo el sueño de tener una casa digna y esto es gracias a un programa que lleva adelante el gobierno provincial y del que los municipios podemos participar. Quiero agradecer el acompañamiento permanente del Estado provincial en todas las cosas que emprendemos en Sumampa, que son en beneficio de la gente y en el caso de las viviendas sociales son en beneficio de quienes menos tienen y es por eso que ponemos todo nuestro esfuerzo para lograr objetivos y ya hemos alcanzado las 150 viviendas construidas por este municipio’.

A su turno, el ministro Niccolai manifestó: ‘es un gusto estar acompañando al intendente Bernasconi ya que la de Sumampa, es una de las 4 comunas que se destacan por la cantidad de viviendas que han construido y aquí ya llevan 150’.

Continuó su mensaje y se refirió al inicio de este programa habitacional que comenzó durante la gestión de la ex gobernadora, Claudia de Zamora. ‘El Gobierno dispuso iniciar este programa para beneficiar a las familias que no tenían la posibilidad de acceder a una casa del IPVU o de otro programa habitacional, que no tenían los medios para pagar una cuota. Era un desafío muy grande porque los objetivos eran ambiciosos pero hoy este plan de viviendas sociales se ha consolidado y ya lleva entregados fondos para 13 mil casas distribuidas en todo el territorio provincial’.

En el final, el ministro Niccolai aseguró: "todavía hay muchas familias que están esperando por su vivienda y ese es el desafío de quienes formamos parte de este gobierno, de continuar en este camino para cumplir el sueño de mucha gente", resaltó.