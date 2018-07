Fotos Especialista aseguró que la asistencia del incapaz y el menor es una prioridad del Código Civil y Comercial

En el marco de la visita al Poder Judicial de la provincia de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci recientemente, en entrevista manifestó que "la aplicación inmediata del Código Civil y Comercial (CCyC), en la parte que más modificaciones trajo, es todo lo que se refiere a persona y familia". En diálogo con el Área de Prensa, la reconocida jurista expresó: "En lo que se refiere al régimen de persona, hay una gran cantidad de jurisprudencia muy importante, especialmente en lo que concierne a discapacidad y en materia de familia. Los jueces están muy preparados, recibieron y adoptaron muy bien los nuevos principios generales que tiene este Código, que no son otros que los tratados de Derechos Humanos que, a partir de la reforma de 1994, gozan de jerarquía constitucional". Consultada respecto de los alcances del instituto de la incapacidad, a partir de la vigencia del CCyC, la prestigiosa jurista detalló que ‘la norma lo que hizo fue arrinconar la calificación de incapaz. Es decir, solamente se puede declarar a una persona que no tiene ninguna posibilidad de expresar su voluntad y que el entorno de apoyo que lo rodea sea insuficiente. El magistrado debe determinar que necesita una representación ya que no tiene posibilidad alguna de expresarse, en esos casos es donde se declara la incapacidad, es muy excepcional". En tal sentido, precisó que "en el régimen anterior, gran porcentaje de los casos en que se declaraba la incapacidad era, lamentablemente, porque la familia tenía solamente la intención de obtener el papel para cobrar un subsidio y, por lo tanto, no se ocupaba de los cuidados del incapaz". La actuación de la Justicia en esta cuestión también fue motivo de consulta. "En todo el país las sentencias se están convirtiendo en fallos de capacidades restringidas y se designa un apoyo que tiene muchas obligaciones y debe fomentar la posibilidad que la persona puede expresarse y que sus deseos sean atendidos por las familias o las instituciones donde están internados y no alguien que simplemente hable por ellos", reseñó la ex ministra de la Corte Suprema de Mendoza. En otro tramo de la entrevista, se refirió a la situación de los hijos durante la tramitación del proceso de divorcio. "El CCyC -apuntó- está impregnado de normas de orden público, que ponen especial énfasis en las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El proceso de divorcio debe ser ágil, porque de lo contrario profundiza las situaciones de violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, lo que incide profundamente en la salud física y mental de los hijos". "Para ello, continuó la Dra. Kemelmajer, se establece un régimen de protección de los hijos menores hasta los 21 años o incluso 25 años, cuando los hijos deciden estudiar, que contempla todo lo necesario para la subsistencia". Asimismo, puntualizó que "comprende también a los hijos con discapacidad y el derecho que tiene el menor a ser oído. Esto siempre que tengan edad suficiente para poder expresar una opinión con fundamento, por lo que deben ser escuchados y tenido en cuenta su parecer por parte del juez interviniente".