Trump llegó a Londres en medio de críticas a la Otan y al Brexit

13/07/2018 -

El presidente Donald Trump , llegó en el Air Force One al aeropuerto Stansted de Londres, en medio de diversas protestas en su contra, y una fuerte crisis del gobierno de Theresa May debido al convulsionado proceso del Brexit . El presidente norteamericano llega, además, después de una tensa cumbre de la Otan, en donde criticó a la alianza transatlántica, pero se mostró satisfecho con las promesas de sus socios dentro de la organización para aumentar el gasto en defensa.

Recién llegada de una cumbre de la Otan en la que Trump criticó a Alemania y a otros países europeos por no gastar lo suficiente en defensa, la primera ministra británica espera que su viaje impulse los estrechos vínculos entre los dos países y ayude a forjar un futuro acuerdo de libre comercio. "No hay una alianza más fuerte que la de nuestra relación especial con los Estados Unidos Y no habrá una más importante en los próximos años", afirmó la mandataria en un comunicado.

A pesar de la bienvenida de May, muchos británicos siguen oponiéndose firmemente a la visita de Trump. Una encuesta de YouGov el miércoles mostró que el 77 por ciento tenía una opinión desfavorable del presidente y solo el 50 por ciento pensó que su visita debería producirse.

Por su parte, el presidente Trump se metió en el debate por el Brexit, diciendo que Reino Unido estaba "un tanto revuelto" y que le correspondía decidir a los ciudadanos si ella (Theresa May) permanecía en el poder. "Voy a un lugar bastante revuelto en este momento ¿verdad? Con un montón de renuncias", dijo Trump en una conferencia de prensa en la cumbre de la Otan en Bruselas. Y agregó: "La gente votó para salirse, así que imagino que eso es lo que harán. Pero tal vez están tomando una ruta un poco diferente, por lo que no sé si eso es por lo que votaron".

