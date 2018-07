Para quienes no estén en los grupos de riesgo

13/07/2018 -

Por otro lado, el subsecretario de Salud explicó que para el resto de la población, que no necesita de la vacuna porque no pertenece a estos grupos de riesgo, el mensaje es protegerse de las enfermedades respiratorias como todos los inviernos, con medidas sencillas. Entre estas medidas enumeró lavarse las manos frecuentemente, mantener los ambientes ventilados y limpios; no fumar en lugares cerrados; tener todas las vacunas al día y mantener la lactancia materna a los más chiquitos. También recomendó protegerse del frío; cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar y algo muy importante: si está con síntomas de gripe quedarse en casa para no contagiar, no concurrir a la escuela ni al trabajo, no automedicarse y acudir al médico. A menudo, las personas confunden los resfríos con gripe. Son diferentes, pero generalmente se podrían tener algunos de los mismos síntomas. La mayoría de las personas sufre un resfrío varias veces cada año. Al contrario, las personas contraen gripe solo una vez en varios años. La gripe es una infección de la nariz, la garganta y los pulmones que se propaga fácilmente.