Tapia: "Sampaoli es el técnico"

Fotos DICHOS. Claudio Tapia se expresó por primera vez del caso Sampaoli, aunque evitó dar mayores precisiones.

13/07/2018 -

La historia de la selección argentina de fútbol va sumando capítulos y más capítulos. Ayer el que habló escuetamente con la prensa fue el propio presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.

¿Qué dijo el mandamás del fútbol argentino?, que Jorge Sampaoli "tiene contrato" y que es "el técnico de la selección".

¿Suena a respaldo o simplemente se trata de una frase que busca desviar un poco la atención? Lo concreto es que el entrenador casildense está ahí por el momento y todo parece indicar que nada puede cambiar.

Fue la primera referencia de Tapia respecto de la continuidad del entrenador, luego de que escalara la tensión entre la AFA y Sampaoli.

Tapia y Sampaoli se reunieron días atrás tras regresar de Rusia. Según circuló, allí el técnico planteó que que si no colaboran para que tenga un equipo competitivo, él no dirigirá a la Selección Sub20 en el torneo de L’Alcudia, que se iniciará el próximo 28 de julio y se extenderá hasta el 8 de agosto.

Sampaoli le había manifestado a Tapia y a Daniel Angelici, titular de Boca y vice de la AFA, que él se haría cargo de dirigir al equipo juvenil, ante la renuncia de Sebastián Beccacece, quien era el designado para esa tarea.

Tapia no pudo negarse porque, por contrato, dirigir a la Sub 20 es una competencia del cuerpo técnico de la Selección mayor e impedir que Sampaoli lo hiciera significaría incumplir el contrato.

Previamente, Sampaoli había dicho que su compromiso en el Sub 20 seguía en pie, aunque con la condición de que desde la dirigencia hagan el esfuerzo para que los clubes cedan todos los futbolistas que él pretende. Si no se logra, la intención del técnico es que Lionel Scaloni se haga cargo del equipo juvenil. Como el certamen Sub 20 no es oficial, algunos clubes argentinos y otros del exterior como el Inter, donde juega Facundo Colidio, habían adelantado que se negarían a ceder a los posibles citados.

El "Zurdo" de Casilda, de hecho, estuvo presente este jueves por la mañana en el predio de Ezeiza. ¿Qué hizo? Según se pudo averiguar, Sampaoli se reunió con el Departamento de Selecciones Nacionales para conformar la lista de juveniles que viajarán al torneo Sub 20 de L’Alcudia. Un campeonato que el DT no tiene pensado dirigir a pesar de la orden que le dieron en AFA, aunque esto no significa que no viaje a España.