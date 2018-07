Desde Coema llegó el apoyo a nivel nacional a la candidatura a concejal bandeño de Rubén More

Fotos RESPALDO. En el sindicalismo consideran que Rubén More será la voz de los trabajadores municipales en el Concejo Deliberante.

13/07/2018 -

El secretario general adjunto de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (Coema), Miguel Pedelhez, visitó La Banda para transmitir personalmente el apoyo nacional a la candidatura a concejal de Rubén More, actual secretario general del Suoem, quien integra la lista que encabeza Pablo Mirolo para las elecciones comunales del 12 de agosto próximo.

"Estamos complacidos porque un trabajador municipal ha sido tenido en cuenta por una fuerza política. Eso habla bien de nuestra dirigencia sindical y de la voluntad de quienes conducen la ciudad de seguir haciendo las cosas como corresponden. Toda Coema se adhiere a esta candidatura justa y merecida", dijo Pedelhez al ser consultado al respecto.

El dirigente nacional destacó también el trabajo de la actual comisión directiva del Suoem Banda y la necesidad de sumar al Concejo Deliberante de la ciudad la voz de los trabajadores municipales.

"Rubén More no sólo representará desde su banca a los trabajadores municipales, porque conoce mejor que nadie su situación. También será la voz de cada vecino, en especial de aquéllos que están con mayor riesgo social, porque los trabajadores sabemos del sufrimiento de nuestros compañeros y somos los primeros en salir en su defensa", agregó Pedelhez.

Por su parte, Rubén More agradeció el respaldo nacional y ratificó su compromiso con todos los bandeños y en particular con los municipales. "Este lugar que conseguimos no me pertenece a mí, sino a todos los trabajadores municipales, porque juntos nos ganamos este espacio de representación a donde por primera vez una fuerza política nos permite llegar para trabajar por el bien común", dijo.