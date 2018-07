Por aumento de los combustibles crecieron las consultas y conversiones de autos al GNC

Fotos VARIANTE. La instalacion de un equipo de GNC de última generación tiene un costo superior a los $20.000.

13/07/2018 -

Los sucesivos ajustes que se precipitaron en los precios de los combustibles líquidos como las naftas y el gasoil llevaron a que los diferentes talleres dedicados a la instalación de equipos de gas natural comprimido (GNC) tuvieran un aumento de hasta un 30% en los pedidos de presupuesto y de un 10% en las conversiones, según indicaron desde diferentes establecimientos dedicados a esta actividad.

Con el precio del metro cúbico de GNC en $16 y la nafta más económica como la súper en casi $32, la diferencia de valores indica que para recorrer una distancia similar, con el GNC se puede reducir en un 50% el costo con respecto a la nafta.

"Nosotros debemos estar en un promedio de colocación de 40 a 50 equipos mensuales, más o menos 2 por día y, si, algo se está moviendo y está relacionado directamente con la suba de las naftas, porque hay gente que ya no puede pagar el costo diario de ese combustible", señaló Héctor Ruhl, de un taller de montaje de equipos de GNC sobre la avenida Aguirre.

Desde otro taller sobre la avenida Sáenz Peña, Esteban, encargado del local indicó: "Nosotros venimos trabajando bien, al menos el ritmo de actividad no ha bajado. Estamos colocando unos 150 equipos al mes y se mantiene, no ha bajado", indicó.

A su turno Elsa, de una casa dedicada también a la conversión de vehículos al GNC, sobre avenida Moreno, señaló: "Con respecto a otros meses sí hay un aumento de las consultas, han aumentado un 30% lo que no quiere decir que se traduzca en ventas, porque en operaciones solo ha subido alrededor del 10%".

La brecha que hay entre el interés creciente por el GNC y su efectiva instalación por parte de los automovilistas está en el precio: en los últimos dos meses, el valor de un equipo se incrementó entre un 20 y 25%, por la suba del dólar.

"El equipo más chico hoy está en unos $23 mil y hoy el problema es que la financiación está cara, mucha gente viene, presupuesta, pero no le alcanza", indicó Ruhl. Para Esteban, encargado de otro negocio, señaló que "el precio del equipo varía porque aún hay vehículos que llevan equipos de cuarta generación y los nuevos, en su gran mayoría son de quinta generación, por eso los precios y según la capacidad del tubo, oscilan entre los $17 mil a $25 mil". Indicó que "hay gente que viene con autos nuevos como el Fiat Cronos, el Nissan Sentra y otros más caros y viene porque dicen que no les alcanza para la nafta". A su turno, Elsa, comentó que "la inversión en un equipo es importante y no todos llegan al monto total, aún con facilidades que se le puede dar con diferentes tarjetas. Mucha gente lo piensa bastante antes de decidir, hoy los precios van desde $22 mil a $27 mil", señaló. Agregó que "en mayo y en junio, entregamos muchos presupuestos y mucha gente ha decidido instalarlo este mes pero la devaluación de junio ya ha hecho subir casi un 20% el precio de los equipos".