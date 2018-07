13/07/2018 -

¿Cómo vives la fiesta del cumpleaños de Santiago?

Es una fiesta que tiene que ver con la identidad. Entonces, las fiestas que tienen que ver con la identidad son mucho más verdaderas, son mucho más profundas. Nosotros tenemos el mismo sentimiento aunque no vivamos aquí (por Santiago). Por un lado, venimos a cada rato. Por otro lado, conocemos perfectamente estos sentimientos porque lo tenemos.

Más allá de las épocas, los artistas populares tuvieron sus altibajos. ¿Có mo analizas el aspecto actual de ellos?

Los artistas populares nunca se han separado de los espíritus de épocas. Hablo de los artistas que han tenido algo para decir. No hablo de las modas y de los artistas que se condicionan con lo comercial y con lo superficial. Hablo de gente que tiene un camino y que quiere seguir caminando. Siempre hemos estado viviendo la época. Uno conoce esta época como es. En lo personal, digo que hay una desvalorización de los valores, precisamente, como la solidaridad, la sensibilidad, la Patria. Hay una desjerarquización de todo este sentimiento que antes nos ha dado tanta fuerza. En todos estos ciclos, en lo cual uno ha estado involucrado, nos han hecho vivir lo mismo y han pretendido que uno acompañe todo esto. La verdad que uno acompaña cuando siente que está de acuerdo con lo que pasa y si no está de acuerdo no acompaña e intenta construir otra posibilidad.

De más está preguntarte que no estás de acuerdo con estos tiempos que corren en la Argentina.

Yo estoy viendo que la gente está peor. Estoy viendo que hay toda una farsa de la falsa política que, en realidad, es como la antipolítica. Se está como tratando de inculcar que la política no sirve para nada cuando es todo lo contrario. La política es la única forma de mejorar la vida de la gente.

¿No se entiende a la política como el arte del bien común, como se la suele definir?

Exactamente. Está clarísimo que es el bien común. Cuando la gente no está mejor sino que está peor, está fallando el bien común. Y cuando falla el bien común falla la política.