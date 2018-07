Cartoon producirá la sitcom "Elliott from Earth"

13/07/2018 -

Cartoon Network producirá "Elliott from Earth", una nueva serie original del equipo de "El Increíble Mundo de Gumball", la multipremiada serie de la misma señal. "Elliott from Earth" es un sitcom de ciencia ficción animado con 20 capítulos de 11 minutos de duración que ofrece una perspectiva única, divertida y cálida sobre la vida de los niños ya sean humanos o no. Elliott es un niño humano que se encuentra viviendo en una nave espacial llena de alienígenas de todas partes del universo. Este es un show acerca de encontrar tu lugar en el mundo, aún si es en el espacio exterior.