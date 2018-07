Daniel Lagostena fue condenado a 22 años de prisión por el crimen de Érica Soriano

Hoy 13:42 -

Lagostena había llegado al juicio, iniciado el 4 de junio pasado, como acusado de "homicidio simple en concurso ideal con aborto en contexto de violencia de género".

Érica Soriano, estaba embarazada de dos meses cuando fue vista por última vez con vida, el 20 de agosto de 2010. Por el caso, Lagostena permanece detenido desde mayo de 2016.

Las sospechas apuntadas por el fiscal es que mató e hizo desaparecer a su pareja con la complicidad de personas vinculadas a casas crematorias, con las que tenía contacto por medio de su familia que son dueños de una casa velatoria.

El día de la desaparición de la mujer, de acuerdo con lo que se pudo probar en el debate, la pareja fue a ver a un ginecólogo y regresó por la noche a la casa de Lanús en la que vivían. Una amiga de Érica dijo que habló esa noche con ella y advirtió que había tenido una discusión con su pareja.

(58) fue condenado ade cárcel por el homicidio de(30), la joven desaparecida en 2010. La pareja de la víctima había sido declarado culpable el miércoles, aunque el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora aún no había definido el monto de la pena. "No me hace diferencia que hayan sido 25 años de cárcel o 22 como finalmente le dieron. Lo importante es que se hizo justicia", aseguró minutos después del fallo Verónica Soriano, hermana de la víctima.