Emotivo acto por el 58° aniversario del Hospital Regional

13/07/2018 -

En el marco de un emotivo acto, se festejó el aniversario 58 del Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo” con la presencia de la ministra de Salud de la provincia, Lic. Natividad Nassif, el ministro de Gobierno y Culto, Dr. Marcelo Barbur, el subsecretario de Salud, Dr. César Monti, el director del Hospital “Dr. Ramón Carrillo”, Dr. Gerardo Montenegro, autoridades provinciales, directores y empleados del nosocomio.

Los festejos fueron declarados de interés provincial por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia. Además se llevó a cabo la entrega de reconocimientos y presentes a los empleados del Hospital Regional que se jubilaron. En este sentido, se vivió un momento muy emotivo entre todos los presentes.

En su alocución, el director del nosocomio, Dr. Gerardo Montenegro entre otros conceptos señaló “es importante destacar un hecho que ha pasado en estos últimos años y es que todo lo relacionado con el hospital, médicos, enfermeras, directivos y funcionarios, gremialistas, han trabajado en forma conjunta para que el Regional hoy tenga esta realidad. Quiero resaltar que ya no es el trabajo de un médico, no es un trabajo de la salud, si no es un trabajo de la sociedad entera. Todos debemos cuidar la salud pública, los que trabajamos en ella y la gente que usa la salud pública” dijo.

Para finalizar, agregó: “Quiero felicitar a los empleados del Hospital Regional, porque sin ellos, hubiera sido imposible lograr todo lo conseguido. Demostraron que es su verdadera casa”.