Habló la madre de Álvarez: "No tiene un pensamiento asesino"

13/07/2018 -

Este viernes por la tarde y luego de que su hijo confesara el asesinato de Cristian Díaz por la mañana, Cristina, mamá de "Pity" Álvarez, rompió el silencio. "Yo disparé, yo lo maté. Cualquier animal hubiera hecho lo mismo", había dicho el "Pity" cuando se entregó en la Comisaría N° 52.

Cristina, exempleada de la Fundación Favaloro, defendió a su hijo: "Cometió un error, pero no es un asesino de pensamiento. Le pueden preguntar a sus hijos. Nunca hablaba de esas cosas", expresó.

Por otra parte, la mujer recordó la incursión de su hijo en las drogas: "A los 14 o 15 me contó que estaba fumando marihuana y me preocupé. Me prometió que iba a dejar. Siento culpa y vergüenza por cosas que él hacía. Era muy inteligente y lo sabía manejar, lo arreglaba. No sé en qué se transformó", se lamentó.

"No tenemos en este país un lugar para contener a una persona así. Él se daba cuenta que estaba siendo manipulado porque no hay forma de contener a estos chicos. Cuando están un poquito más tranquilos vuelven a la calle y se ponen peor", agregó.

Con visible angustia, Cristina confesó que luego de asesinar a Díaz, Álvarez la llamó en un tono de despedida: "Tengo que dejar todo arreglado para que las cosas sean más suaves", me dijo. La mujer, se mostró muy enojada con el manejo del abogado, ya que considera que hizo de un crimen "algo mediático".

"No asumí que puede pasar 15 años en una cárcel. Pero en algún momento la ficha te cae. Tengo que estar fuerte", señaló. Por último, indicó que al recibir el llamado lo notó muy seguro y con certeza de lo que había hecho.

Con respecto a la víctima, Cristina dijo no conocerla aunque si sabía que su hijo había tenido un conflicto con el sujeto. "Había un 'grupete' de gente que se juntaba todo el tiempo en la vereda del edificio. Existía un roce, un 'cobro de peaje', u otras cosas. Esos chicos no tienen futuro, pero Cristian -su hijo-, así como lo ven, estaba escribiendo un libro para venderlo a una cadena de televisión", concluyó.