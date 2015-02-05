CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Julio de 2018

A LAS 13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14/07/2018 -

CANAL 7

11.00 CINE. EL GRAN ALBERTO

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 CINE. EL GRAN ALBERTO

(CONTINUACIÓN)

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR

(CONTINUACIÓN)

15.30 PORTAL UNSE

16.00 NICK JR.

18.00 KALL’S MASHUP

18.45 CINE. SON COMO NIÑOS

20.15 CINE. MÁS BARATO POR

DOCENA

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

01.00 CIERRE DE

TRANSMISION


AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.50 SECRETOS VERDADEROS


CANAL 9

11.00 CHAPULÍN COLORADO

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

 

TV PÚBLICA

12.30 DEPORTV

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 OTRA TRAMA

16.00 LOS 7 LOCOS

 

EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA


CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURA TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 SÁBADO SAGRADO

21.30 RECORDANDO

23.00 EL CLÁSICO UNIÓN SANTIAGO

VS.MITRE

 

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CON ELISA

RAMOS


PELÍCULAS

CINEMAX

07.35 LAS AVENTURAS DE CHRIS FABLE

09.47 NORM Y LOS INVENCIBLES

11.30 PARQUE JURÁSICO

13.56 CARS

16.02 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO

17.46 LA NUEVA CENICIENTA

19.34 PARQUE JURÁSICO

22.00 EL BOSQUE SINIESTRO

23.44 EL EXORCISTA

TCM

07.24 CASADOS...CON HIJOS

(TEMPORADA 1)

07.49 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.39 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.29 CASADOS...CON HIJOS (TEMP. 1)

09.54 CASADOS...CON HIJOS (TEMP. 1)

10.19 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

11.34 MUERTOS DE MIEDO

13.34 ALGUIEN SABE DEMASIADO

15.45 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS

18.03 MATILDA

20.06 EL GRAN PEZ

22.00 JOHN Q - SITUACIÓN EXTREMA

TNT

07.04 LA PRINCESA Y EL SAPO

08.42 AVIONES

10.12 WALL-E

11.52 REYES DE LAS OLAS

13.27 LA BATALLA DE RIDDICK

15.30 KARATE KID

18.05 JACK Y JILL

19.56 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?

00.01 ARMA MORTAL 4

SPACE

06.24 ALERTA EN LO PROFUNDO

08.31 ATRACCIÓN PELIGROSA

10.57 ULTRAVIOLETA

12.37 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE

UN GUERRERO

14.50 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL

PODER

16.57 FURIA EN DOS RUEDAS

18.34 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

20.20 COBRA

22.00 ATRACCIÓN PELIGROSA

CINECANAL

10.35 COMO SI FUERA CIERTO

12.17 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

13.52 MATILDA

15.37 REGRESO DEL TODOPODEROSO

17.17 AVATAR

20.17 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

22.00 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2

23.45 COWBOYS Y ALIENS

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 EL VENGADOR FANTASMA

10.15 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS

MÁQUINAS

12.30 VENGANZA DESPIADADA

14.45 EL VENGADOR FANTASMA

17.00 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS

MÁQUINAS

19.00 VENGANZA DESPIADADA

21.00 EL VENGADOR FANTASMA

23.00 RESCATE EN EL METRO 123


A DÓNDE IR

CASA ARGAÑARAZ

ALCORTA

(LIBERTAD 175)

LOS DOMINGOS 15, 22 Y 29 DE

JULIO SE REALIZARÁ TEATRO

PARA CHICOS CON “SOMBRAS Y

TRAPOS”, “CHARO CHARITO” Y “LA

MUECA”. SIEMPRE A LAS 17.

CLUB JUVENTUD

(RIVADAVIA Y PERÚ)

+SÁBADO 21, A LAS 21, “LA NOCHE

LLAMA AL ENCUENTRO”, CON

LA PRESENTACIÓN DE RIENDAS

LIBRES (MARTINA, PETECO Y

HOMERO), JUAN SAAVEDRA,

ROXANA CARABAJAL, PABLO

CARABAJAL, RESIDENTES, LA

BRASITA DE MI CHALA, DÚO

TURAYQUI Y DJ SELVA.

COMPLEJO JUAN F. IBARRA

(AVDA. BELGRANO (S) 600)

+JUEVES 19, A LAS 19.30, SE

PRESENTARÁN DÚO OBLIVION Y

LA DESCARGA LATINA, CON PABLO

MEMA, COSACO PAZ VENTURINI,

PABLO ERNESTO JR., LUCÍA

BREPPE Y NELSON MORENO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ EL JUEVES 26, A LAS 21,

IÑAKI URLEZAGA CON “ÚLTIMA

FUNCIÓN”.

* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS

22, EL OFICIAL GORDILLO


CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

14/07 - 15/07 -16/07 -17/07 -18/07 12:40

(Cast) 15:10 (Cast) 17:40 (Cast)

HOTEL TRANSILVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

14/07 - 15/07 -16/07 -17/07 -18/07 -

13:20 (Cast) 15:30 (Cast) 17:50 (Cast)

20:00 (Cast)

HOTEL TRANSILVANIA 3

(2D) ANIMACIÓN (ATP)

14/07 - 15/07 -16/07 -17/07 -18/07 -

12:15 (Cast) 14:20 (Cast) 16:30 (Cast)

18:40 (Cast) 20:50 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

14/07 22:10 (Cast) 00:50 (Cast)

LOS BAÑEROS 5 (2D):

COMEDIA (ATP)

14/07 - 15/07 -16/07 -17/07 -18/07 12:50

(Cast) 14:40 (Cast) 16:30 (Cast)

ANT MAN, THE WASP (2D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 18/07 - 18:20 (Cast)

ANT MAN, THE WASP (3D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 18/07 - 20:10 (Subt)

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

HOY AL 18/07 - 18:00 (Cast)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

14/07 - 15/07 -16/07 -17/07 -18/07 13:00

(Cast) 15:30 (Cast)

RASCACIELOS (2D):

DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

14/07 22:50 (Cast) 01:00 (Subt)

RASCACIELOS (3D):

DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

14/07 - 22:30 (Cast) 00:40 (Cast)

RE LOCA (2D):

COMEDIA (16 años)

14/07 - 20:40 (Cast) 22:40 (Cast)

00:40 (Cast)

12 HORAS PARA SOBREVIVIR

(2D): AVENT. (+16 AÑOS)

14/07 -15/07 - 16/07 - 17/07 - 18/07

20:30 (Cast) 22:30 (Cast)

ENTRADAS: SALA 2D: MENOR $160, GENERAL $180; Y SALA

3D: MENOR $180; Y GENERAL $200

HÍPER LIBERTAD

HOTEL TRANSYLVANIA

ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 15:30 - (a partir del

sábado)

CASTELLANO 2D 17:40- 22:10

CASTELLANO 3D 19:50-

RASCACIELOS RESCATE

EN LAS ALTURAS 2D APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:00

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 15:00 (a partir del

sábado)

CASTELLANO 2D 17:30- 20:00

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 15:15 (a partir del

sábado) Castell. 2D 17:50- 20:25

ENTRADAS: 2D General, $150

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$90 todos los días; 3D General,

$160.

 
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