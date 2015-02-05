CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Julio de 2018
A LAS 13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
Por El Liberal
14/07/2018 -
CANAL 7
11.00 CINE. EL GRAN ALBERTO
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 CINE. EL GRAN ALBERTO
(CONTINUACIÓN)
13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR
(CONTINUACIÓN)
15.30 PORTAL UNSE
16.00 NICK JR.
18.00 KALL’S MASHUP
18.45 CINE. SON COMO NIÑOS
20.15 CINE. MÁS BARATO POR
DOCENA
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
01.00 CIERRE DE
TRANSMISION
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.50 SECRETOS VERDADEROS
CANAL 9
11.00 CHAPULÍN COLORADO
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
TV PÚBLICA
12.30 DEPORTV
14.00 JUVENTUD ACUMULADA
15.00 OTRA TRAMA
16.00 LOS 7 LOCOS
EL TRECE
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CULTURA TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 SÁBADO SAGRADO
21.30 RECORDANDO
23.00 EL CLÁSICO UNIÓN SANTIAGO
VS.MITRE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR, CON ELISA
RAMOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.35 LAS AVENTURAS DE CHRIS FABLE
09.47 NORM Y LOS INVENCIBLES
11.30 PARQUE JURÁSICO
13.56 CARS
16.02 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO
17.46 LA NUEVA CENICIENTA
19.34 PARQUE JURÁSICO
22.00 EL BOSQUE SINIESTRO
23.44 EL EXORCISTA
TCM
07.24 CASADOS...CON HIJOS
(TEMPORADA 1)
07.49 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.39 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.29 CASADOS...CON HIJOS (TEMP. 1)
09.54 CASADOS...CON HIJOS (TEMP. 1)
10.19 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
11.34 MUERTOS DE MIEDO
13.34 ALGUIEN SABE DEMASIADO
15.45 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS
18.03 MATILDA
20.06 EL GRAN PEZ
22.00 JOHN Q - SITUACIÓN EXTREMA
TNT
07.04 LA PRINCESA Y EL SAPO
08.42 AVIONES
10.12 WALL-E
11.52 REYES DE LAS OLAS
13.27 LA BATALLA DE RIDDICK
15.30 KARATE KID
18.05 JACK Y JILL
19.56 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER?
00.01 ARMA MORTAL 4
SPACE
06.24 ALERTA EN LO PROFUNDO
08.31 ATRACCIÓN PELIGROSA
10.57 ULTRAVIOLETA
12.37 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE
UN GUERRERO
14.50 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL
PODER
16.57 FURIA EN DOS RUEDAS
18.34 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO
20.20 COBRA
22.00 ATRACCIÓN PELIGROSA
CINECANAL
10.35 COMO SI FUERA CIERTO
12.17 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
13.52 MATILDA
15.37 REGRESO DEL TODOPODEROSO
17.17 AVATAR
20.17 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
22.00 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2
23.45 COWBOYS Y ALIENS
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 EL VENGADOR FANTASMA
10.15 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS
MÁQUINAS
12.30 VENGANZA DESPIADADA
14.45 EL VENGADOR FANTASMA
17.00 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS
MÁQUINAS
19.00 VENGANZA DESPIADADA
21.00 EL VENGADOR FANTASMA
23.00 RESCATE EN EL METRO 123
A DÓNDE IR
CASA ARGAÑARAZ
ALCORTA
(LIBERTAD 175)
LOS DOMINGOS 15, 22 Y 29 DE
JULIO SE REALIZARÁ TEATRO
PARA CHICOS CON “SOMBRAS Y
TRAPOS”, “CHARO CHARITO” Y “LA
MUECA”. SIEMPRE A LAS 17.
CLUB JUVENTUD
(RIVADAVIA Y PERÚ)
+SÁBADO 21, A LAS 21, “LA NOCHE
LLAMA AL ENCUENTRO”, CON
LA PRESENTACIÓN DE RIENDAS
LIBRES (MARTINA, PETECO Y
HOMERO), JUAN SAAVEDRA,
ROXANA CARABAJAL, PABLO
CARABAJAL, RESIDENTES, LA
BRASITA DE MI CHALA, DÚO
TURAYQUI Y DJ SELVA.
COMPLEJO JUAN F. IBARRA
(AVDA. BELGRANO (S) 600)
+JUEVES 19, A LAS 19.30, SE
PRESENTARÁN DÚO OBLIVION Y
LA DESCARGA LATINA, CON PABLO
MEMA, COSACO PAZ VENTURINI,
PABLO ERNESTO JR., LUCÍA
BREPPE Y NELSON MORENO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ EL JUEVES 26, A LAS 21,
IÑAKI URLEZAGA CON “ÚLTIMA
FUNCIÓN”.
* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS
22, EL OFICIAL GORDILLO
CINES
SUNSTAR
LOS INCREÍBLES 2 (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
14/07 - 15/07 -16/07 -17/07 -18/07 12:40
(Cast) 15:10 (Cast) 17:40 (Cast)
HOTEL TRANSILVANIA 3
(3D) ANIMACIÓN (ATP)
14/07 - 15/07 -16/07 -17/07 -18/07 -
13:20 (Cast) 15:30 (Cast) 17:50 (Cast)
20:00 (Cast)
HOTEL TRANSILVANIA 3
(2D) ANIMACIÓN (ATP)
14/07 - 15/07 -16/07 -17/07 -18/07 -
12:15 (Cast) 14:20 (Cast) 16:30 (Cast)
18:40 (Cast) 20:50 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (3D)
AVENTURA, (13 años)
14/07 22:10 (Cast) 00:50 (Cast)
LOS BAÑEROS 5 (2D):
COMEDIA (ATP)
14/07 - 15/07 -16/07 -17/07 -18/07 12:50
(Cast) 14:40 (Cast) 16:30 (Cast)
ANT MAN, THE WASP (2D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 18/07 - 18:20 (Cast)
ANT MAN, THE WASP (3D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 18/07 - 20:10 (Subt)
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
HOY AL 18/07 - 18:00 (Cast)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
14/07 - 15/07 -16/07 -17/07 -18/07 13:00
(Cast) 15:30 (Cast)
RASCACIELOS (2D):
DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
14/07 22:50 (Cast) 01:00 (Subt)
RASCACIELOS (3D):
DRAMA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
14/07 - 22:30 (Cast) 00:40 (Cast)
RE LOCA (2D):
COMEDIA (16 años)
14/07 - 20:40 (Cast) 22:40 (Cast)
00:40 (Cast)
12 HORAS PARA SOBREVIVIR
(2D): AVENT. (+16 AÑOS)
14/07 -15/07 - 16/07 - 17/07 - 18/07
20:30 (Cast) 22:30 (Cast)
ENTRADAS: SALA 2D: MENOR $160, GENERAL $180; Y SALA
3D: MENOR $180; Y GENERAL $200
HÍPER LIBERTAD
HOTEL TRANSYLVANIA
ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 15:30 - (a partir del
sábado)
CASTELLANO 2D 17:40- 22:10
CASTELLANO 3D 19:50-
RASCACIELOS RESCATE
EN LAS ALTURAS 2D APTA
13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 23:00
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 15:00 (a partir del
sábado)
CASTELLANO 2D 17:30- 20:00
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 15:15 (a partir del
sábado) Castell. 2D 17:50- 20:25
ENTRADAS: 2D General, $150
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$90 todos los días; 3D General,
$160.