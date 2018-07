FÚNEBRES | 14 de Julio de 2018

14/07/2018 -

- Lidia Mariana Gómez (La Banda)

- Ernesto Rafael Suárez

- Rolando René Díaz (La Banda)

- Elda Orfelia Gerez (La Banda)

- Miguel Victoria

- Lelia Blanca Roldán

- Mercedes del Valle Montenegro

ACOSTA, EMMA CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18| . "Que la paz del Señor y el amor de Cristo esté siempre contigo". Descansa en paz vieja querida. Su sobrino Eduardo Guzmán y Lidia Trullenque, sus sobrinos nietos Teresita Guzmán de Soria y Cristian Soria, Patricia Guzman de Orcillet, Marcelo Guzmán, Eduardo Guzman y Silvia Gonzalez y demas familiares participan con profundo dolor su fallecimiento., sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

CURA, RENÉE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Su tía Lili, sus primos Ricardo, Cristina Moisés y Fredy participan con profundo dolor de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CURA, RENÉE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Lilia C. de Abido, sus hijas Lilia Inés, Marta y Lucrecia Abido y sus nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su apreciado vecino. Piden resignación a su familia especialmente para su mamá Rinllon.

CURA, RENÉE RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. "Que en este descanso eterno el Señor lo tenga a su lado como nosotros en el recuerdo". Juan Atíe Saad y Cuca Figueroa de Saad y familia abrazan con afecto a su querida madre, esposa, hijos, hermanos y demás familiares elevando plegarias en su memoria.

DE YEBRA DE JEREZ, MARGARITA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Nilda R. Montenegro, su esposo Horacio Silvio Alfano e hijo Dr. Horacio Renato Alfano lamentamos con dolor la partida de nuestra gran amiga y querida Margarita. Pronta resignación para su hijo Víctor. Elevamos oraciones en su memoria.

DE YEBRA DE JEREZ, MARGARITA L.(q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Olga Leyba de Sapunar y sus hijos Marta y Fernando Barrionuevo; Esteban y Leonor Salas y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Panchin en tan doloroso momento.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Flia. Trejo- Oliva, participa su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones por su descanso en paz y pronta resignación para sus seres queridos.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Compañera la vida nos dio la oportunidad de conocerte y compartir contigo hermosos dias de trabajo, donde la alegria, el respeto y el compañerismo estuvieron presentes siempre. Andrea. Descansa en paz. Personal directivo, docente y de maestranza del Jardín Municipal Nº 15 Maria Isabel Rodríguez de Paez participan el fallecimiento de su compañera de trabajo.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Juan Carlos Orellana (Mazzini) participa con profundo dolor el fallecimiento de Andrea rogando una pronta resignación a Guilli, Guillermito y Lara. Eleva oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. ...Cuando lamenten mi partida, cierren sus ojos al mundo y pronuncien una oración ferviente que llegue a mi espíritu, pues me he elevado a la "Vida Eterna"... Silvia, Mónica, Fernando y Carlos Aguilar participan con profunda tristeza el fallecimiento de la querida Andrea y acompañan en este momento de dolor a Guillermo, Guillermito, Lara y a toda su amada familia.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Arminda de Martínez y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento, elevando oraciones por su eterno descanso.

GONZÁLEZ DE ALIENDE, ANDREA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Roberto Rojas y flia., participan su fallecimiento y envían condolencias a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FRANCO ELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Sus primos Bruno Suárez, Myriam y Chelo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FRANCO ELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Sus primos Diego Suárez, Karina, Francisco y Lucas participan su falleicmiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, FRANCO ELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Federico Sayah Correa, Maria Susana Auat y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de Franco y acompañan a su entrañable amiga Bety. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Sus vecinos, Marcelo Ramón Lugones y Alicia Angélica Cesca, junto a sus hijos Virginia y Esteban; Alfonso y Anita; Germán y Daiana y Javier Lugones Cesca y sus nietos Camila, Augusto y Leticia Lugones y Nicolás Gay Lugones, participan sentidamente de su fallecimiento y acompañan a su familia, dando gracias por su vida y por su feliz encuentro con el Señor.

HERRERA, PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/18|. Pelu Santillán y Cira Tavella participan con profundo dolor el fallecimiento de la ex colega de la Esc. Técnica Nº 1 y hacen llegar a sus hijas su más profundo pesar.

LÓPEZ, CLAUDIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. Su esposo Guillermo, sus hijos Sebastián, Rodrigo, Yanet, h.política Ivana su nieta Sasha y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 17 horas cementerio del Zanjón SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

MIGUEL, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. "Vivió y amó sin detener el tiempo porque el tiempo es solo ensayo de eternidad". Sus hijos del alma Doctor Luis Delfín Richetta, Doctora Liliana Salomón y sus hijos, Doctor Luis Alfredo Richetta y Contadora Sofía R. Richetta participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MIGUEL, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. Su hermano Chara Fortunato Miguel, su sobrinos Charo y Luis y sobrinos nietos Jorge y flia. y Gabriel y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MIGUEL, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. ¡Felecis los que habitan en tu Casa y te alaben sin cesar! (Salm.84,5). Su prima hna. Florinda, su esposo Eduardo Lagarrigue, sus hijos Eugenia, Carlos y Ramiro, Jorge Morales y flia. participan con profundo dolor su partida a la morada celestial

MIGUEL, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. "Dale Señor el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Fernanda Díaz Cruellas y flia. participan del fallecimiento de la abuela de su amiga Mariela y acompañan a su flia. rogando oraciones en su memoria.

MIGUEL, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Carlota Zanoni y flia. participan del fallecimiento del abuelo de su amiga Mariela y acompañan a su flia. rogando oraciones ens memoria.

MIGUEL, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. Adriana, Gonzalo y Emanuel compañeros de trabajo de su nieta Mariela participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MIGUEL, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. Adriana Difilippo y flia. participan y acompañan a toda su flia. su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MIGUEL, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. Carina y Carlos Richardson participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

MIGUEL, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. "Señor ya está ante tus puertas, permite el ingreso al Reino de los Bieanventurados". Lucha y Ma. Elena Morales, Hugo Morales y flia. participan con profundo dolor su partida a la Casa del Padre.

MIGUEL, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza y ayuda, en los momentos de angustia y dolor. María Marta y María Cira Galván participan y acompañan a Mariela y a su familia en este difícil trance. Rogamos al Señor por su eterno descanso.

MIGUEL, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. Pedimos una oración por el alma de nuestra querida Victoria. Las lágrimas se evaporan, las flores se marchitan, la oración la recibe Dios. (San Agustín). Ramona Villalba de Jozami, sus hijos Cristina, Negra, Jota, Sandra, Mary, Abraham y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MIGUEL, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. Pichy, Pelu, Jorge, Myriam y Fredy Santillán participan el fallecimiento de la hermana del apreciado vecino Charita y familia y hacen llegar su más profundo pesar.

MONTENEGRO, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. Su hija Claudia Mercedes Montenegro, sus amigas Gabriela Soria, Elizabeth Romano y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados 11 hs cemet. Parque de la Paz. Casa de duelo M/89 C/15 Bº Vinalar. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. "Bienaventurados los que sufren por que ellos verán a Dios". Te recordaremos por siempre Padre querido. Te amamos. Su hija María de los Ángeles Mulki, sus nietos Paloma, Stefano y Mía, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hijo Álvaro, Su hija pol. Mariana y sus nietos Ignacio y Sol participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hija María Fernanda, su hijo pol. Miky Muratore, sus nietos Agustín y Daniela, Ramiro y Consty, Gino, Giuliana y Guadalupe, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Su hermano Pedro Leonardo Mulki, su hna. pol. Beatriz Cisneros participan con profundo dolor su fallecimiento.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Sus sobrinos Gabriela Mulki, sus hijos Dani y Fernanda Saad participan con profundo dolor su fallecimiento.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Su sobrinos Gustavo y Vanesa Mulki y sus hijos Agustín, Leonardo y Dolfina participan con profundo dolor su fallecimiento.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Su sobrina Zulema Inés Mulki, sus hijas Camila, Jimena y Carolina Abdala participan con profundo dolor su fallecimiento.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Sus primos Sylvia G. Mulki y su esposo Rody Seginovicz, participan con profundo pesar su fallecimiento. Que el Señor consuele a sus hijos.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Héctor Raúl Mulki y Hugo Eduardo Mulki, y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro primo Benja y acompañan a sus hijos, hermanos y demás familiares en estos dificiles momentos, rogandoles pronta resignación. Se elevan plegarias en su memoria.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Nena Neme y Rulo Mulki, acompañan a sus hijos, hermanos y en especial al amigo Pedro ante esta irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Esther Ibarra, su hijo Víctor Enrique Curi, sus nietos Octavio y Enriquito Curi y Victoria Barrón Curi, Héctor Barrón y Bero Morán participan con gran pesar la partida de su amigo Benja, abuelo de su nieta Paloma Curi. Ruega al Señor lo tenga a su lado y conceda consuelo a su querida familia.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Llegó la hora de tu descanso, después de tanta lucha y sacrificio, nos consuela saber que despiertas a una nueva vida en la Casa del Señor. Eduardo Sauad y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña con oraciones a su flia. en estos tristes momentos.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Ruly Jorge y familia acompañan en este doloroso momento a sus amigos Pedro y Bety y demás fliares. Ruegan una oración en su memoria.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. "El Señor es mi pastor... junto a aguas de reposo me pastoreará..." (Sm. 23- La Biblia). Irma Ise de Velarde, sus hijos con sus respectivas familias participan con pesar el fallecimiento del apreciado amigo y acompañan a la familia en el dolor.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Compañeros del ISBA de su hija Fernanda Mulki: Anabela, Erica, Roxi, Karina, Mabel, Liliana, Joana, Cholo, Luis Dani, Dardo, Piki, Carlos,Gabi y Marisa participan con profundo dolor el fallecimiento de su padre. Oraciones en su memoria.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La comunidad educativa del ISBA Juan Yaparí participa el fallecimiento del padre de nuestra compañera Fernanda Mulki. Ruega oraciones en su memoria.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Tomy Abdala y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Miguel Ángel Rodríguez, Cristina y Sergio Frediani, acompañan a toda la flia. Mulki y ruegan por el eterno descanso del querido Benjamín. Ruegan oraciones en su memoria.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Lucrecia Cisneros y sus hijas Jazmín y Mariángeles Auat participan con profundo dolor su fallecimiento.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Maria Mercedes Beltrán, mis hijos Josefina, Diego, Hilaria y respectivas flias., despedimos con profundo dolor a nuestro querido Benja. Amigo, hermano Incondicional, Compañero en las malas y las buenas. Serás inolvidable para nosotros.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Dr. Héctor Barrón e hijos, participan con profundo dolor la partida del amigo Benja. Ruegan oraciones en su memoria.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Tito, Oscar y Daniel Muratore con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Guillermo Alejandro Baccino, Guillermo Baccino (h) y Chimono Baccino, participan con dolor la partida del hermano del querido amigo Pedro. Ruegan oraciones en su memoria.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Domingo Abdala, Maria Luisa Drube de Abdala, sus hijos y nietas participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. Rogando por su alma. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. "Señor ya está ante tus puertas y permítele el ingreso al Reino de los cielos''. Alberto Proserpio, Miryam Arias, Federico y Constanza Proserpio, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento doloroso.

MULKI, HÉCTOR BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Que tu alma vuele libre como los sueños. Heidi Rótulo de Arnedo y sus hijos acompañan a toda su entrañable familia en el dolor y piden oraciones.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. María Inés Castiglione y Carlos Alberto Toia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este difícil momento.

PAZ, WALTER IGNACIO (Pibe) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 11/7/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus hermanos Eva Paz de Yonny, Julio Paz, Clelia M. Esther Paz de Romero y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Merlo Buenos Aires. Se ruega una oración en su memoria.

ROLDÁN, LELIA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. Sus hijos Alberto, Santos, Aida, Angelina, Amalia, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás fliares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados cemet. Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ROLDÁN, LELIA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. Sindicato de Camioneros y Mutual 15 de Diciembre participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados cemet. Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SUÁREZ, ERNESTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Su madre: Reina Suárez, sus hnos. María, Valeria, Matías y Jorge, sobrinos y demás fliares. part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SUÁREZ, ERNESTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. "Que el Señor lo reciba en sus brazos y le de el eterno descanso". Sus tíos Gerardo Suárez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ERNESTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Personal directivo, docente, de maestranza y toda la comunidad educativa de la Esc. Nº 29 Fco. N. Laprida, participa con profundo dolor el fallecimiento del Prof. Rafa. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ERNESTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos. Adriana Di Luca, Marilyn Zerda, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Rafa. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ERNESTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Sus ex compañeros (preceptores) turno tarde de la escuela de Comercio Antenor Ferreyra: Santiago, Merci, Hugo, Liliana, Romina, Silvina, Carlos, Sebastián, Miriam, Claudia, Verónica, Nora, Laura y Karina participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ERNESTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Rectora, vicerectora, profesores colegas, personal administrativo y de maestranza de la Escuela Francisca Jacques participan con gran dolor la partida de este gran compañero. Que en paz descanse.

SUÁREZ, ERNESTO RAFAEL (RAFITA) (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Tus colegas y compañeros del Dpto. de Lengua de la escuela de Comercio Prof. Antenor Ferreyra participan con mucha tristeza su partida. Acompañamos a su familia y pedimos por su descanso junto al Señor.

SUÁREZ, ERNESTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Prof. Mercedes Ferez despide con afecto al gran profesional y excelente persona. Querido Rafa que el Señor te reciba en su Reino, te colme de bendiciones y goces de la felicidad eterna.

SUÁREZ, ERNESTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Sus ex compañeros del PMI de la escuela de Comercio " Prof. Antenor R. Ferreyra: Mechy Tevez, David Jiménez, Pedro Barraza, Clarita Salinas, María Nelba Alberto, Fabiana Lazarte, Mario Maldonado y Gladys Fernández despiden al querido profesor Rafa con profundo afecto, reconocimiento y respeto. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ERNESTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Personal Directivo, secretaria, Preceptor y cuerpo de Profesores de Plan Fines Trayecto Secundaria del colegio Fundación Cultural "La Brasa", despiden con gran afecto a su querido compañero Rafa, quien permanecerá por siempre en el recuerdo de todos. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ERNESTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. La comunidad educativa del colegio Fundación Cultural " La Brasa" participa con profundo dolor el fallecimiento del Prof. Rafael docente del plan Fines. Trayecto Secundaria. Elevando plegarias al Altísimo por su descanso eterno.

ELÍAS DE AUAT, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/12|. ¡Madre querida! Pese al tiempo transcurrido tu recuerdo permanece vivo entre nosotros. Te pedimos que seas la estrella que iluminas nuestros caminos. Tus hijos Pocho, Tito, Toño, Miguel y Olga Auat y sus respectivas flias. invitan a la misa a realizarse hoy en la iglesia la Merced a las 20 hs.

JUÁREZ DE YANKILEVICH, MARÍA ROSA DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el Córdoba el 9/6/18|. Con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Su esposo Carlos Yankilevich, su hijos Ariel Yankilevich, sus hermanos Víctor y Carlos Juárez, su hermana política Emilse Trotta, sus sobrinos y sobrinos nietos invitan a familiares y amigos a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

MATTAR, AFIFE INÉS (POCHITA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. "A su lado El Señor te tenga con nosotros en nuestro corazón". Su tía Nélida de Mattar, primos Luis J. Mattar e hijos, Rodolfo A. Lescano Nuñez, Edith Mattar, sus hijos Macarena y Sebastián, Ornella y Mariano y demás fliares. Invita a la misa hoy a las 20 en Parroquia Santo Cristo para pedir por su descanso en Paz.

TENREYRO, NORMA DOHOLI (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. "Mamá; hace un mes que mis ojos no te ven, pero en mi corazón estás tan hermosa como siempre". Sus hijas, nietos y bisnietos, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Barrio Belgrano. Ruegan oraciones en su memoria

CORONEL E. URYI, AZUCENA M. (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/17|. Madre de mi alma, aunque ya no te escuchamos con nuestros oidos, sabemos que tu dulce voz nos susurra en nuestros pensamientos. Aunque ya no podemos verte con los ojos te contemplamos en nuestros recuerdos. Aunque ya no podemos abrazarte y darte besos, nuestro amor por ti va a donde estés y te llena de alegría. Aunque ya no podemos estar juntos en esta tierra, tenemos la plena seguridad que nos vendras a buscar para ir al cielo. Dios Nuestro corazon, ahora que nuestra madre no está, anímanos con la certeza de que ya vive feliz junto a ti en la Gloria Celestial. Su esposo Juan Uryi, sus hijos Marcela, Lady, Mercedes, Juan y Marcelo, hijos politicos, nietos y bisnietos invitan al responso en el monumento familiar del cementerio La Piedad el domingo 15/7/18 a las 11 hs.

CORONEL E. URYI, AZUCENA M. (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/17|. Hermana querida hoy hace un año de aquel fatídico día en que nos dejaste sumidos en la tristeza y el dolor. Dolor que no se cura. Hermanita querida como te extrañamos y te pido que de donde estés nos ayudes a calmar el dolor que sentimos por tu ausencia, solo nos reconforta que estés gozando de la presencia de Dios, juntos a nuestros queridos padres, hermana y tu nieto Alvarito a quien tanto amaste. Se invita al responso el domingo a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Te amamos, tus hermanas que te llevarán siempre en e corazonl Marqueza, Beatriz y Marina Coronel y sus repectivas flias. Un beso al Cielo.

DIAZ, ROLANDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 13/07/18|. Su esposa Esmeralda Díaz, sus hijos María de los Angeles, Flavio Rolando y Roberto René Diaz, hijos políticos Raúl Godoy, Silvia Uñates, Soledad Suarez; hermanas Lucia y Olga Diaz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ROLANDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 13/07/18|. Su esposa Esmeralda Noemí Díaz, sus hijos María, Flavio, Roberto, sus nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Misericordia a las 9 hs . Casa de duelo S/V 1. L.B. Av. Belgrano 532. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DIAZ, ROLANDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 13/07/18|. Sus nietos Facundo, Sofía, Flavio, Benjamín y Lautaro Diaz, Cintia y Camila Godoy; Stefano Chávez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ROLANDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 13/07/18|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº375 ''Mercedes S. de Irurzún'', acompañan en su dolor a su colega María de los Ángeles Díaz, con motivo del fallecimiento de su padre. Ruegan una oración en su memoria.

GEREZ, ELDA ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/07/18|. Su hijo Héctor G. Brandán, su hija política Norma Galván, sus nietos Héctor Rubén Brandan, Javier Brandan, Noris Brandan y su esposo Gabriel Forlin, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, ELDA ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Sus hijos Rini, Fury Brandán, hijos políticos Norma y Ana, nietos, bisnietos y demás fliares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados cemet. Jardín del Sol. Serv. La Fraternidad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GÓMEZ, LIDIA MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Sus hijos, hijos pol. y demás famil. part. su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

MITRE, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. "Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Cielos''. Alberto Proserpio, Miryam Arias, Federico y Constanza Proserpio, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento doloroso.

OTRERA DE FIGUEROA, LINDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. Ya un mes de tu partida hacia el Reino del Señor: Cuanta tristeza nos dejaste mi viejita linda. Su esposa Raúl, sus hijos José, Liliana, Mónica y Miguel, sus hijos polítcos César, Faustino y Elba y nietos, invitan a la misa que se realizará hoy en la parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs, al cumplir un mes de su partida.

BAZÁN, ANTONIO MAMERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. La comunidad educativa de la ESPEA Nº 2 Manuel Gómez Carrillo participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega, Prof. Cristian Bazán, y lo acompañan en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

GUILLÍN, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino". Sus sobrinos Fede Cura, Yesica Llugdar y Paulina Cura participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para él la Luz que no tiene fin.

GUILLÍN, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. Victoria Spampinato; Héctor Felipe Azar y familia; Eduardo Elean y familia, Daniel Ahuat y familia, Miguel A. LLugdar y familia, Mirta LLugdar e hija, Olga Llugdar y familia y José R. Llugdar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GUILLÍN, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Miguel Amado LLugdar, hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEIVA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/18|. "Que el Señor lo reciba en su Reino". La comunidad educativa de la Escuela Nº17 "Félix Frías" participa con dolor el fallecimiento del tío de la colega de la casa Prof. Irene Lobo. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ROMERO, GLORIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. Sus hijos Oscar, Rubén, su hija política Mónica sus nietos Marianella, Belén, Rodrigo, Lourdes, Constanza, Andrea sus hnos Zulma, Olga, Alberto, Mario, Javier sobrinos Emilse, Emanuel, Javier, Melina sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira Cob. Iosep SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROMERO, GLORIA MARINA (Choli) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus primos Kuky, Michi y Cacho Romero y demás familiares, participan con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMERO, GLORIA MARINA (Choli) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. Sus sobrinos Lic. Gustavo Marcos, su esposa Noemí Ybarra, el Prof. César Walter Marcos y su esposa Noelia Lescano, su primo Isaac Alfredo Marcos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROMERO, GLORIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. Direccion de Nivel Inicial, Cuerpos de Supervisoras, Gabinetistas, Administrativos y personal de maestranza, acompañan a la Supervisora Tuky Romero y familia en tan dolorosa pérdida.

ROMERO, GLORIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/18|. Graciela Frías y Jorge Julián, acompañan aTuky en tan difícil momento.

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. El equipo de gestión, personal docente y comunidad educativa de la escuela Nº 17 Felíx Frías participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan pronta resignación para sus familiares y colegas del ISPP Nª2 y escuela Normal república del Ecuador. Frías.

CARRIZO, HUGO HERNÁN (q.e.p.d) Falleció el 14/7/08|. El paso del tiempo agudiza este dolor que sale del alma y hace perpetuo tu recuerdo. Siempre presente en nuestros corazones. A ti Huguito Gloria eterna para tu alma. Familiares invitan a la misa que se oficiará hoy en parroquia San Cayetano a las 19,30 hs rogando por su eterno descanso, al cumplirse 10 años de su fallecimiento. Frías.

ZURITA DE NOVOA, IRMA GUMERZINDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/18|. "Querida mamá: hoy hace un mes que partiste a la Casa del Señor. Duele mucho tu partida. Te amo mamita". Tu hija Mirta, tu hijo político René, tus nietos Sergio, Gustavo, Mauro y Hernán, tus nietas políticas Daychi y Day, y tu bisnieta Sofía, invitan a la misa a realizarse hoy a las 19,30 hs en la Capilla San Cayetano. Frías.

DÍAZ, MARCOLINA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. "Fuiste una persona excepcional que siempre estarás viva en nuestros corazones". Madre mía, mi viejita; cuesta seguir, pero lo hago por ti. Su hijo Omar Díaz y familia ruegan oraciones por tu descanso en la gloria de Dios.

DÍAZ, MARCOLINA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. "Sabemos que estás ahí; alumbrándonos con tu luz y cuidándonos por dónde vamos". "Abu Maru" a un año de haberte perdido. Sus nietos Lautaro, Franca y Morena te recordamos con inmenso amor.

DÍAZ, MARCOLINA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. "Las personas solamente mueren cuando sus seres queridos las dejan de recordar", un año de tu partida con inmenso amor: Sus hijos: Oscar, Omar, Rosa, Norma, Francisco, Marga, hijos políticos, nietos y bisnietos elevan oraciones por su descanso eterno.