Fotos Ley de legalización del aborto: según encuesta nacional, la mitad del país está a favor de la vid

14/07/2018 -

En pleno debate de la ley que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo, una encuesta realizada a nivel nacional refleja que el 49% de los argentinos está en contra de la legalización del aborto. Pero también muestra que hay un alto índice de personas a favor de la norma: 40%. En tanto, el porcentaje de personas que no tomó postura por alguna de las partes, es del 11%. La encuesta fue realizada por la Consultora Ipsos sobre un total de 1.000 casos, mediante el sistema de consultas online a lo largo de junio, y ahora dio a conocer los resultados. Sobre el proyecto de ley, la consultora indica que "la opinión pública coincide en que el aborto es un tema de salud pública (72% de acuerdo)", y que "el 40% está a favor de la legalización del aborto en la Argentina de acuerdo a la medición realizada en el mes de junio". Por otro lado, refleja que "la mayoría está en desacuerdo con que la mujer que se practique un aborto vaya presa, mostrando mayor consenso hacia la despenalización de esta práctica". En tanto, indica con relación a la defensa que viene haciendo la Iglesia sobre la vida, desde la concepción, en contra de esta norma, que solo el 21% de los encuestados, estuvo "de acuerdo con la frase Es correcto que la Iglesia Católica incida en las decisiones de política pública". La encuesta también muestra que "los valores de favorabilidad con respecto a la legalización ascienden a 50% entre quienes desaprueban la gestión presidencial y bajan a 30% entre quienes la aprueban". "También se observan grandes diferencias entre Amba (53% de favorabilidad) y el interior del país (34%), y entre el nivel socio económico más alto (52% a favor) y el más bajo (32%). Las diferencias de género no son significativas", analiza la consultora. También hay una paridad en las opiniones a favor y en contra sobre si el aborto "debería ser permitido solo hasta las 14 semanas de gestación": los que están de acuerdo representan el 41% y los que no, el 44%; el resto no sabe qué postura tomar. Para la encuesta, se recogió la opinión en distintos puntos del país por el sistema online, a distintos grupos etareos: 18-29 años; 30-44 años; 45-59 años; y más de 60 años; también de distintos sectores económicos.