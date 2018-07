Fotos El "Pity" Álvarez fue alojado en el pabellón psiquiátrico de Ezeiza tras entregarse a la Policía

14/07/2018 -

El cantante "Pity" Álvarez se entregó a la Justicia en la madrugada de ayer y al presentarse declaró ante los medios que aguardaban en la puerta de la Comisaría de Villa Lugano, confesó el crimen de Cristian Díaz (36) pero deslizó que lo hizo para defenderse. Más tarde enfrentó al juez, pero allí se llamó a silencio y posteriormente fue trasladado a la cárcel de Ezeiza para ser alojado en el pabellón psiquiátrico. Las últimas 72 horas fueron convulsionadas en la vida del músico, como gran parte de su vida. En la madrugada del jueves ultimó de varios disparos a Cristian Díaz; permaneció prófugo durante varias horas hasta presentarse junto a su abogado en la dependencia policial. "Era él o yo", deslizó Álvarez antes de ingresar a la Seccional. Posteriormente, el "Pity" se abstuvo de declarar ante el juez de la causa, Martín Yadarola, y se dispuso su traslado al penal de Ezeiza, para quedar alojado en el pabellón psiquiátrico. Análisis psicológico EL LIBERAL consultó sobre la conducta del ex cantante de Viejas Locas al Lic. en Psicología y perito del Poder Judicial de la Provincia, Leandro Peiretti, cómo pudo haber influido el consumo de drogas en la conducta del músico. "Evidentemente tiene un historial de adicciones significativo, no hablamos de un consumo cualquiera, sino específicamente un adicto, lo cual fue confesado por él ("Pity" Álvarez) en muchas oportunidades, lo cual hace que tenga dificultades en el control de los impulsos, lo que puede afectar su conducta", comenzó el explicando el profesional. Seguidamente aclaró: "En lo que se refiere a la parte forense, hay demasiados indicios que dan cuenta de que al momento de que habría cometido el hecho, no tiene una alteración morbosa de la conciencia, lo que podría haber resultado como un atenuante de una eventual pena". Peiretti remarcó que brindaba su opinión desde lo que se pudo conocer a través de los medios informativos, pero aclaró que los que van a dar una apreciación exacta son los peritos intervinientes. "De las declaraciones del acusado -considera el profesional-, no tenía una alteración de la conciencia, más allá de situación de consumo en la que pueda estar sumergido o de la que es víctima, porque la persona que es adicta es una víctima; evidentemente no ha afectado al momento que cometió el hecho delictivo específicamente criminal", puntualizó. "Él (Álvarez) declara que sí ha asesinado a la otra persona, lo cual implica que no tenía alterada su conciencia, él justifica su accionar en un acto de defensa propia", reiteró. "La hipótesis que podría surgir de que por efecto del consumo de sustancias, él no tenía poder ni control sobre su conducta, se cae por tierra", deslizó el licenciado. En consonancia con lo antes vertido, Peiretti señaló: "El consumo de sustancias, baja los frenos inhibitorios, es decir que la persona puede resultar más impulsiva, pero ello no lo relega de la responsabilidad por los hechos que ha cometido, no tenía alterada su conciencia y podía discernir lo que está bien y lo que está mal", sostuvo. "Esto basándonos en las declaraciones realizadas al entregarse, que desconozco si se trata de una estrategia jurídica o no". ¿Potenciales homicidas? Ante la consulta de si cualquier persona adicta potencialmente puede cometer un hecho semejante, el Lic. en Psicología fijó su postura: "No hay que confundir lo que podría ser una cuestión clínica con un hecho evaluado desde la psicología forense. Siempre que hablamos de un adicto, se debe abordar caso por caso". "El consumo de sustancias a todas las personas les genera una serie de signos y síntomas diferentes que tienen que ver con la particularidad biológica de cada sujeto". "Sí es preocupante el tema del consumo de sustancias desde lo clínico, pero para juzgar el hecho desde la psicología forense hay que tener en cuenta otras cosas aparte de la patología que padece el sujeto". "Lo principal es cómo estaba la conciencia, la capacidad del sujeto para discernir lo que está bien de lo que está mal y cuál es la responsabilidad que siente al momento del hecho, lo cual se determina a partir de la evaluación pericial", concluyó.