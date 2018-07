Pedro Tignanelli, con el corazón dividido por el Ferroviario y el Fortín

Fotos LEYENDA Pedro Tignanelli, aunque nació futbolísticamente en Vélez, dejó una gran impronta en el corazón del hincha de Central Córdoba.

14/07/2018 -

Pedro Tignanelli fue uno de los pocos jugadores que tuvo la posibilidad de vestir las camiseta de Central Córdoba y Vélez Sarsfield y ante el partido que protagonizarán estos dos equipos, el próximo martes por Copa Argentina, aseguró que vive sensaciones encontradas, aunque le deseó mejor suerte al elenco "ferroviario".

"Tengo una sensación muy extraña. Yo quiero lo mejor para Central Córdoba. Vélez, me formó como persona, pero Central Córdoba me dio una familia y una casa. Vivo en esta ciudad hace 43 años, y me siento hincha de Central Córdoba", comentó Pelé, como es reconocido el ambiente futbolistico.

"Hoy por hoy, deseo que Central le gane a todos. El martes, mi corazón, va estar con el Ferroviario", amplió.

Para Tignanelli, Central Córdoba tiene chances de vencer a Vélez.

"El fútbol es parejo. Si nos reflejamos en el Mundial, ninguno de los máximos candidatos llegó a la final. No hay pronósticos. Son once contra once y sin presión. Es un equipo de una categoría más baja, entonces la presión pasa al otro equipo", reflejó.

Su comienzo

Tignanelli contó sus inicios y todo lo que también siente por el Fortín.

"Yo viví en el club Vélez. Con mi mamá nos quedamos solos y ella no podía controlarme. Me gustaba mucho la calle y estuvo a punto de llevarme a un reformatorio y allí, se metieron unos dirigentes de Vélez y le dijeron a mamá, que yo iba a vivir y estudiar en el club, pero que no me traslade a ese reformatorio. Gran parte de mi vida, se lo debo a Vélez Sarsfield", recordó.

Como dato curioso, el propio ex jugador contó que en su debut en el primer equipo de Vélez, fue ante el Ferro.

"Yo ya había jugado en Primera en 1970, pero en Copa Argentina ante Instituto en Córdoba. En la que llegamos a la final con San Lorenzo. Pero después, por la huelga de jugadores profesionales, en el 71’ me tocó debutar en el Torneo Nacional, justamente ante Central Córdoba y me tocó convertirle tres goles al equipo que después sería el de mis amores", memorizó.

Además, también reveló como fue su llegada a Central Córdoba.

"Llego a Central Córdoba, gracias a Ricardo Ayuch y por Pablo Díaz, que en ese momento se encontraba en Racing. También por Hugo Ávila, el muchacho de La Banda, que había jugado en la reserva de Vélez. Además de la constante insistencia del gran Luis Gregorio Gallo.