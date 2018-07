Emotivo mensaje de Neymar para Rakitic y Mbappé

Fotos DESEO. Neymar les pidió a los Rakitic y Mbappé que disfruten de la final.

14/07/2018 -

Brasil, uno de los grandes candidatos, se quedó en el camino en este Mundial de Rusia 2018 y todo fue decepción. Para los de "Tité" quedar eliminados ante Bélgica fue un baldazo de agua fría y aún los jugadores se siguen lamentando por la situación.

Pero más allá de este tema, Neymar aprovechó la ocasión para enviarles un mensaje a traves de las redes sociales a Iván Rakitic (ex compañero en el Barcelona de España) y a Kylian Mbappé, actual en el París Saint Germain, por la final de mañana entre Crocia y Francia, en el Luzhniki Stadium de Moscú.

En el mensaje, Neymar les dice a ambos que a pesar de que fue duro para los dos llegar a la final, tienen que disfrutar y divertirse porque todo el trayecto valió la pena.

"Estoy muy feliz por ustedes dos y me emocionó viendo la reacción de los aficionados de sus países, Francia y Croacia, conmemorando mucho este hecho. No niego que me gustaría estar con uno de ustedes dentro de campo, pero en esta Copa no se dio. Quedará para Qatar", les escribió Ney.

Antes de concluir dejó en claro que está orgulloso de tener amigos como ellos y que no hay que olvidar que es una competición y que independientemente del resultado, tanto el galo, como el mediocampista del Barça, ya son campeones. l