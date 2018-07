Tribunal Electoral revocó su resolución y "Edu" Ruiz será candidato a intendente

Fotos FALLO. El Tribunal permitió el corrimiento de candidatos y oficializó la nueva fórmula de Cambio Viable.

El Tribunal Electoral de la ciudad de La Banda tomó una decisión, volviendo sobre sus pasos con una resolución que había tomado ayer por la mañana con relación a la lista de candidatos del Frente Cambio Viable. En dicha resolución, señalaba que quedó firme que Héctor Eduardo Ruiz no puede ser candidato a intendente (por su condena por abuso sexual) y que tenía que buscar un nuevo candidato, ya que no podía serlo su hijo Eduardo Germán Ruiz Figueroa (postulado a viceintendente), porque según la Carta Orgánica no se puede hacer un corrimiento de candidatos en la fórmula a intendente y viceintendente.

Pero anoche, y ante la presentación de una nueva lista del Frente Cambio Viable, en la que propone a la fórmula Eduardo Germán Ruiz Figueroa (intendente) y Alicia del Valle Vázquez (viceintendenta), para lo cual hizo un corrimiento de candidatos, el Tribunal Electoral Municipal que integran Myriam Ansardi (presidenta), Roxana Vera y Silvana Casagrande, revocó la resolución anterior con otra nueva, permitiendo a este frente anotar a esta fórmula. Finalmente, terminó oficializando la nueva lista de candidatos del frente que integran Cambiemos y Movimiento Viable.

Las autoridades electorales emitieron, además, anoche un comunicado de prensa oficial en el que argumentan la revocatoria de la primera resolución y la confección de una nueva.

"El Tribunal Electoral de la ciudad de La Banda informa, que haciendo un esfuerzo interpretativo en aras de la efectiva vigencia del ‘principio de participación’, rector en la interpretación de normas que regulan la materia, y considerando que de éste se desprende que entre dos posibles soluciones debe tomarse aquella que mejor se adecue al principio de participación, ha resuelto tener por integrada la fórmula de candidatos para Intendente y Viceintendente del Frente Cambio Viable", refleja.

Y añade: "Se resuelve entonces, oficializar la fórmula que propone a Eduardo Germán Ruiz Figueroa y a Alicia del Valle Vázquez como candidatos a Intendente y Viceintendente, respectivamente".

También consigna: "Cabe destacar que queda firme la prohibición respecto del uso del pseudónimo "Chabay (h)" realizada oportunamente" por parte del hijo de Héctor Ruiz.

"De este modo se permite la continuidad de la expresión política institucionalizada de una franja del electorado, constituida por los afiliados y simpatizantes del partido en cuestión", finaliza el comunicado.

Por otra parte el Frente Cambio Viable presentó una lista unificada de candidatos a concejales, atento a una impugnación a sus dos listas colectoras para esa categoría.