Sampaoli dejará de ser el DT de la selección y se negocia su contrato

Fotos DISCORDANCIA. Tapia y Sampaoli están más alejados que nunca y ya no habría marcha atrás en cuanto a la difícil relación que mantienen ambos.

14/07/2018 -

¿La novela de Jorge Sampaoli con la AFA llegó a su final?, ¿Qué pasó en las últimas horas para que el técnico prácticamente ya tenga decidido dejar el cargo de la selección argentina?, ¿Cuándo será ese día?

Muchos son los interrogantes para un tema que ya estaría resuelto: Sampaoli tendría las horas contadas por lo que ahora, el presidente Claudio "Chiqui" Tapia tendrá que buscar un reemplazante para armar un nuevo proyecto de cara a los futuros compromisos, entre ellos la Copa América 2019 y la Copa del Mundo de Qatar 2022, respectivamente.





La relación entre la AFA y el técnico de la Selección no tiene retorno y Jorge Sampaoli dejará su cargo en las próximas horas, tal vez días. Desde un lado (DT) dicen que el trámite puede ser largo, desde el otro (AFA) no quieren que pase del fin de semana, a lo sumo ponen el martes próximo como plazo.





¿Cómo se arregla? Con dólares. Sampaoli ya decidió que no tiene sentido resistir sabiendo que tanto Claudio Tapia como Daniel Angelici no lo quieren y que el operativo desgaste puede sumar capítulos más pesados. Ayer, el presidente de la AFA usó frente a las cámaras de televisión al nuevo comodín: el insólito torneo Sub 20 de L’Alcúdia. Un evento amistoso, sin importancia, con reglas propias (hasta 11 cambios, dos tiempos de 40 minutos) y al que muy probablemente la Argentina termine desistiendo de participar.





"Él es el técnico de la Selección y tiene que ir, tomó el compromiso de ir a dirigir. Tiene contrato, es la realidad y si él lo quiere disolver nos tendrá que avisar. El tiene que ir a dirigir a los chicos a L’Alcúdia. Por ahora no nos ha comunicado nada. Los hombres de bien cumplen su palabra y él dio su palabra", dijo Tapia.





Como en las novelas, conviene recordar escenas del capítulo anterior. El lunes, en la primera reunión post fracaso mundialista, cuando todo el mundo del fútbol apostaba por el despido, Tapia y Angelici habían arreglado con Sampaoli que el DT se iba a hacer cargo del equipo juvenil en el torneo de Valencia. Un absurdo. El entrenador cambió de idea un día después, al comprobar que ni siquiera le iban a dar los jugadores que eligiera. Ahora los directivos utilizan esa negativa para agitar el fantasma de un despido con justa causa.





Negociaciones

No va a ser necesario. Este viernes llegó desde Estados Unidos el abogado de Sampaoli, Fernando Baredes, para ponerle un cierre al tema. Es cuestión de números. La AFA le ofrece al DT pagarle el sueldo hasta fin de año, alrededor de un millón de dólares, Sampaoli quiere doce meses completos, dos millones. No se habla de indemnización sino de compensación. Además se discute la cantidad de cuotas. Quienes siguen de cerca las negociaciones creen que el arreglo demandará un millón y medio de dólares, tal vez un poco más. Mucho menos de lo que en algún momento se deslizó (20 millones) y también menos de lo que realmente estipulaba el contrato: 8.600.000.





Hay que recordar que el vínculo entre la AFA y Sampaoli es (o era) hasta el Mundial de Qatar, que tal como confirmó el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, se jugará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022.

Nadie imagina que se pueda cumplir lo firmado después de todo lo que ocurrió en Rusia: resultados, mal manejo del vestuario, peleas internas en el cuerpo técnico, un Lionel Messi que ya no simpatiza con el DT.