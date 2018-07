Cerezo descarta al "Cholo" para la selección

Fotos OPINIÓN. Enrique Cerezo considera que Simeone es demasiado joven para asumir la responsabilidad de estar al frente de la "Albiceleste".

14/07/2018 -

Diego Pablo Simeone, hoy en Atlético Madrid de España, es uno de los apuntados como candidato a ser el sucesor de Jorge Sampaoli en caso de que éste último abandone el barco de la selección argentina de fútbol.

Pero en la "Madre Patria" ven el tema con mucho pesimismo, sobre todo por el lado del presidente del "Colchonero", Enrique Cerezo que expresó que el "Cholo" es demasiado joven para asumir esa responsabilidad.

"No lo veo dirigiendo Argentina. Es demasiado joven para una selección nacional. No creo posible que el Cholo dirija a Atlético y Argentina. Son 14.000 kilómetros de distancia. Me parece imposible y Argentina tiene grandes entrenadores", dijo el titular del "Aleti".