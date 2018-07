Timerman defendió el Pacto con Irán y habló de una "operación"

Fotos VIDECONFERENCIA. El excanciller tiene problemas de salud.

El ex canciller Héctor Timerman defendió taxativamente la firma del Pacto con Irán, reiteró que "nunca estuvieron en peligro las alertas rojas" que regían sobre los cinco iraníes acusados del atentado a la Amia y sostuvo que "hay alguien a quien le interesa que la causa no avance, no es iraní y no sé por qué lo hace".

Para que se pueda realizar la audiencia pautada en el marco de la causa donde doce imputados -entre ellos Cristina Kirchner y Timerman-, están acusados de encubrir el atentado de la Amia, los jueces del Tribunal Oral Federal 8 Gabriela López Íñíguez y José Michilini tuvieron que trasladarse, junto con el fiscal del juicio Marcelo Colombo, hasta el domicilio particular del ex canciller.

La situación estuvo rodeada de particularidades, y parte de ellas responden al delicado cuadro de salud que afronta Timerman. Por ello, sus abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort pidieron que pese a que el juicio no se inició aún, el Tribunal anticipara la declaración indagatoria. El ex responsable del Ministerio de Relaciones Exteriores declaró por videoconferencia desde su casa, y lo hizo con notorias dificultades para hablar.