Jairo Cáceres: "No esperábamos este resultado tan abultado"

Fotos CAUTO. Jairo Cáceres se mostró feliz por el triunfo de Unión Santiago, pero invitó a seguir trabajando. El delantero lleva diez goles en el Anual.

14/07/2018 -

El delantero de Unión Santiago, Jairo Cáceres, fue autor de cinco goles en la goleada 6-0 sobre Mitre y acumula 10 en el certamen que lo tiene como el máximo goleador. Sin embargo, Cáceres aseguró que en la previa no se imaginaba culminar el juego con ese resultado.

"Contento por el triunfo, siempre es bueno convertir y más si los goles sirven para ayudar al equipo", fueron las primeras palabras del delantero ante los micrófonos de la transmisión oficial del partido.

"Los goles me dan confianza. Ahora debemos seguir trabajando, con la humildad y sacrificio de siempre. Quiero agradecerles a mis compañeros, porque si no fuera por ellos, no podría convertir", especificó.

"No esperábamos este resultado. Mitre tiene jugadores de buen pie, pero hoy (por ayer) no los dejamos hacer su juego", remarcó el jugador.

Cáceres, también dijo que ganar de esa forma, les da una cuota de confianza al grupo.

"Este triunfo nos permite seguir trabajando con tranquilidad. La victoria del pasado domingo, nos dio mayor confianza y hoy quedó demostrado".

Unión Santiago, por malos resultados debió sustituir al entrenador Elizeche, y desde el arribo de Contreras, el equipo consiguió dos goleadas, aunque Cáceres, admitió que siempre trabajaron de la mejor manera.

"Realizamos el mismo trabajo de siempre, pero nos hacía falta una victoria para afianzarnos, pero no se pudo con el DT anterior", confesó.

Como una costumbre en los últimos tiempo, el que convierta tres o más tantos se lleva la pelota del juego y Cáceres exigió su premio a la utilería.

"Ahora habrá que ver si el utilero me deja llevar la pelota a casa, aunque no creo que eso suceda", bromeó.

"Sería la primera y ojalá puedan ser más", cerró el goleador.