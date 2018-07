Indagaron a uno de los acusados de secuestrar y abusar de una estudiante

Fotos INVESTIGACIÓN. La Fiscalía escuchó el relato de uno de los acusados, quien negó hacer cometido el ultraje.

14/07/2018 -

La Unidad de Abusos Sexuales de La Banda trabaja contrarreloj para determinar fehacientemente cómo una adolescente de 15 años fue interceptada por dos hermanos -en inmediaciones del barrio San Fernando- quienes la llevaron a una casa abandonada y la abusaron.

En el marco de la minuciosa investigación, la Dra. María Alicia Falcione solicitó que la víctima cuente su relato a través de una Cámara Gesell, medida que se llevó a cabo en horas de la mañana del viernes, cuando la adolescente arribó al Centro Judicial en compañía de su madre.

Según revelaron las fuentes, la adolescente realizó un relato pormenorizado de los hechos y sindicó una vez más a los acusados como los autores del aberrante episodio. Cabe remarcar que el hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando la menor iba al colegio.

Su ex novio, en compañía de su hermano, la interceptaron en la Calle 3 del mencionado barrio y la llevaron hasta una casa abandonada. Allí, además de golpearla, entre ambos la habían ultrajado sexualmente.

Más tarde, la fiscalía llamó a indagatoria al mayor de los acusados, quien en compañía de su abogado defensor -Dr. Diego Leguizamón- negó los hechos, excusándose en que al momento del hecho se encontraba con otra persona (de quien aportó identidad) y que él no había cometido tan hecho.

En cuanto a su hermano -con quien la víctima había mantenido una relación sentimental hace algunos años- se negó a declarar, ya que no dio su consentimiento para ser asistido por la defensa oficial y pidió designar un abogado particular, que aún no había aceptado ni jurado el cargo. En los próximos días se presume que podría contar su versión sobre el hecho que se le endilga.